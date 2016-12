AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında partililere hitap etti. Konuşmasına terör eylemleriyle ilgili olarak başlayan Davutoğlu, PKK, PYD, KCK, YPG ve TAK gibi yapıların bir ve aynı şeyler olduğunu söyledi.







Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara saldırısını TAK'ın üstlenmesiyle ilgili olarak "Sağlam kanıtlarımız var YPG'yi aklamak ve batıdan desteğini kaybetmemesi için yapılan bir üstlenmedir" dedi.







Davutoğlu intihar bombacısının taziyesine katılan HDP'lilere sert tepki göstererek, "HDP yetkili organları, bu konuda milletimize bir açıklama yapmak zorundalar. Bir intihar bombacısının, kan dökmüş, eli kanlı bir katilin taziyesine katılmak, onu saygıyla anmak, insanlığa yapılabilecek en büyük ihanettir. "







Davutoğlu, CHP'ye de çağrıda bulunarak "Temmeni ederim ki, CHP de dört partiyle birlikte komisyonda çalışmaya devam eder" dedi.







Davutoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:







ANKARA SALDIRISINDA YPG-PKK İŞBİRLİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR







Biz başımızı öne eğmedik, eğmeyeceğiz. Doğukan kardeşimizin cenazesinde babalar 'kimse bağırıp çağırmasın' diyordu. Ben bu aileleri hürmetle, takdirle selamlıyorum. Bizim irademizi kıramayacaklar. Bu milletin birliği ve baraberliği, bütünlüğü için her birimiz tek tek görevdeyiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Ankara'daki saldırının ardından her türlü tedbir alınmış ve sonuca varılmıştır. Başkente has güvenlik konsepti geliştirdik. Ankara'nın huzur ve emniyeti için ne ihtiyaç varsa bunu süratle yapacağız. Personel takviyesi yapılacak. Olay bütün boyutluğu ile açığa kavuşturulmuş ve YPG-PKK işbirliği ortaya koyulmuştur. Bu çerçevede 21 kişi yakalanmıştır. Bu olay PKK-YPG işbirliği ile planlanmıştır. PKK'dan destek alan YPG'nin Türkiye'yeye yönelik terör saldırısı ayan beyan ortadadır.







HDP "BEN SİZİNLE BU CİNAYETİ LANETLİYORUM" DİYEMEDİ







Bazıları PKK'yı aklamaya çalışıyor. İsteyen devletlerle bu belgeleri paylaştık. İsim değişince şeytani emellerinin değişebileceğini zannediyorlar. PKK'sı, KCK'sı, TAK'ın sahipleri de kuklacıları da aynıdır. Bu örgütleri destekleyen ülkelerin artık gerçeklerle yüzleşmesi ve bu ikiyüzlü tavrı bırakması gerekmektedir. TBMM çatısı altındaki 3 partinin imzaladığı teröre karşı bildiriyi HDP imzalamadı. "Ben bu cinayeti lanetliyorum" diyemedi. Sırtlarını terör örgütlerine dayadıkları için bu ortak bildiriye imza atamadılar. HDP'nin bir milletvekili PKK'nın Ankara'da 28 kişiyi katleden terörist için taziyeye gitti. Bunlar ne kaderimizde beraberler ne kederimizde beraberler. Birileri kınayacak, saz çalacak, birileri de teröristlere taziyelerini iletecek. Biz bu ikiyüzlülüğe karşı çıktık. Helal süt emmiş hiç kimse cinayete sahip çıkamaz. Hiç kimse teröriste taziyede bulunamaz. Bir intihar bombacısının taziyesine katılmak, onu saygıyla anlamk insanlığa karşı yapılabilecek en büyük ihanettir.







HUKUK İÇERİSİNDE BUNLARIN HESABI BİRER BİRER SORULACAK







Tek bir dertleri ve amaçları, bu ülkede çatışma çıkarmanın gayreti içerisindeler. Türkiye bu oyuna gelmeyecek ama hukuk içerisinde bunların hesabını birer birer hepsinden soracaktır. Terör olayının gerçekleştiği anlarda TBMM çalışma halindeyken bu çalışmayı kesintisiz olarak sürdüren tüm arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. Bu Meclis terör saldırısı sözkonusu olduğunda milletin nihai olarak müracaat mercidir. Hiçbir güç bu Meclis'in bir dakika dahi çalışmasına ara vermesine sebep olamayacak. Bu kararımızı destekleyen siyasi partilere teşekkürü borç biliyorum. Bizler Meclis'i her halükarda açık tutacağız. Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalanması hakkında bizim tavrımız çok açıktır. Rejim, DEAŞ, PYD bir terör yapılanması istiyor. Tüm bu oyunların farkındayız ve buna izin vermeyiz. Ulusal güvenliğimizi korumak için bir an olsun tereddüte düşmeyiz. Operasyon ve harekatlarda kimseye hesap vermeyiz.







BİZ GÖNÜL, İRFAN, HİKMET, MİSAFİRPERVERLİK ZENGİNİYİZ







Biz asla kardeşliğimize gölge düşürecek bir hareketin içinde olmayız. Bu yaşananlar bizi birbirimize daha çok bağlayacak. onlar ayrıştırmaya çalışacak biz muhabbetle kucaklaşacağız. Evlerini, yurtlarını terkedip Avrupa'ya göç eden kardeşlerimize bu ülkelerde yapılan baskı ve tutumlar maalesef yürek burkuyor. Avrupa'nın ortasında mültecilere yönelik taciz haberleri geliyor. Naylondan çadırlarda kaldığına, açlıkla mücadele ettiklerine dair görüntüler var. Biz rabbimizin huzuruna, tarih huzuruna ak alınla çıkıyoruz. Onlar ise daha ilk etapta kaybediyorlar. Biz belki onlar kadar zengin değiliz, ama bizim yüreğimiz, irfanımız, hikmetimiz, masifirperverliğimiz zengin. Gönül yoksulluğunu aşmak mümkün değildir. Biz gönlümüzü bütün insanlara sunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda Somali'de insanlığa yaptığımız hizmetleri anlattı. İnsanlığın son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bu kalenin son burcu olan AK Partili arkadaşlarıma şükran ve minnetlerimi ifade ediyorum.







AVRUPA VE DÜNYANIN DURUMUNA BAKIN BİR DE TÜRKİYE'YE BAKIN







21. yüzyılda Avrupa'nın düştüğü durum yürek acısıdır. Bazı şehirlerinde kendi nüfusundan fazla misafir ağırlayan Türkiye, dünyaya örnek olmuştur. Kilis şehrimizin bugün Nobel'e adaylığı konuşuluyor. Bir yandan Avrupa'nın ve dünyanın düştüğü duruma bakın öbür yandan Türkiye'ye bakın. AK Parti Türkiye'nin hem bugünlerinin teminatı hem de yegane gelecek umududur. AK Parti Türkiye'nin hem aklı hem vicdanıdır. AK Parti konjonktürel şartlarda çıkmış sıradan bir parti değildir. Asırların derinliğinden gelen bir partidir. AK Parti Türkiye'nin her köşesinde siyaset yapan tek partidir. Biz Türkiye'yi bütün zenginlikleriyle, farklılıklarıyla seviyoruz. AK Parti millete sırtını dönen bir hareket olmadı, olmayacaktır. Kurucu genel başkanımız sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yola çıktık ve Türkiye'yi ayağa kaldırdık.







BU ÜLKEDE TERÖRÜN ASLA BİR GELECEĞİ OLMAYACAKTIR







Biz doğu ve güneydoğuya hizmet götürmek için seferber olunca bazı odaklar rahatsız oldu. Orası zenginleşirse bize burada ekmek yok dediler. Onun için sivilleri, çoluk çocuğu öldürüyor, can alıyor. Onların en büyük zararı bu bölgede yaşayan insanlarımıza, kardeşlerimize. Ama şunu bilsinler ki, Türkiye'nin önünü kesemeyeceklerdir. Silahlar bırakılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu milletin canına, birliğine, dirliğine kastedenler mutlaka adalete hesap verecekler. Birlik, huzur ve demokrasi eylem planımız doğrultusunda terörden zarar gören vatandaşlarımıza her türlü yardımı sağlıyoruz. Terörle mücadelede çok önemli mesafeler aldık. Bunu yaparken meşruiyetten, hukuktan, demokratik hak ve özgürlüklerden asla taviz vermeyeceğiz. Baskılara ve zulme uğratılan insanlarımızı huzura kavuşturacağız. Bölge insanı terörden çok çekti. Yeniden barış için kardeşlik içinde yaşamak, işine bakmak istiyor.







MAALESEF BU CHP HİÇ DEĞİŞMİYOR GALİBA HİÇ DEĞİŞMEYECEK







Tüm toplumsal kesimlerimizle bu anayasanın mutlaka değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 26. dönem Meclisimizin en önemli görevi milletin bu talebine cevap vermektir. 1 Kasım seçimine giren tüm partiler bu sözü vermişlerdir. Türkiye koskoca bir 5 yıl kaybetti. Bu Meclis yeni anayasayı yapacak temsile, meşruiyete sahiptir. Meclis Başkanımızın çağrısı üzerine partilerin eşit üye katılımıyla çalışmalara başladı. Daha sürecin başında komisyonu sabote eden girişimler tekrar zuhur etti. Maalesef bu CHP değişmiyor, galiba hiç değişmeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede anayasayı değiştirme iradesini ortaya koymuştuk. Sistem o kadar savunulamaz hale geldi ki, CHP'liler bile bunu söylüyor. Ne zaman ülke olarak üzerimizden ağırlıkları atmak istesek CHP engel olmak istiyor. Bizim anlaşmamız hiçbir önşart olmadan herşeyi tartışmak. onlar kendi ön şartlarını masaya dayatma şeklinde getirdiler. O masa adı üstünde uzlaşma masasıdır.







GELİN HEMEN BU HAFTA YENİ BİR ANAYASA KOMİSYONU KURALIM







Bir taraftan darbe hukukundan ülkemizi arındıralım diğer taraftan anayasamızı yazalım dedik. CHP maalesf bu çağrıya samimi ve yapıcı bir cevap vermek yerine komisyonun ismini değiştirmek istedi. AK Parti darbecilere rağmen iktidara gelmiştir. Darbecilere rağmen milletle yürümeye devam edecektir. 2007 yılında 1085 darbe dönemi genelgesini tedavülden kaldırdık. Eylem planımız içinde darbe döneminden gelen mevzuatın kaldırılmasını taahhüt etmiştik. Darbeci hukuku sayın Kılıçdaroğlu yeni farkediyor. Herşeyi geç farkettiği gibi. 855 adet kanunu taramış durumdayız. Bu konudaki çalışmalarımız tamamlanacak ve genel kurula sunulacak. Gelin bu hafta içinde kanun ve genelgelerimizde yer alan bütün antidemokratik uygulamaları ayıklayan ortak bir komisyon kuralım. Hızlı bir çalışmayla Mart ayı içinde idari ve hukuki unsurlardan arındıralım, bahara daha fazla demokratikleşmiş bir ülke olarak girelim.







CHP DARBE ÜRÜNÜ ANAYASAYI MAKYAJLAYARAK SAHİPLENMİŞTİR







CHP parlamenter sistemi haricinde bir başka sisteminin gündeme getirilmemesini dayatmıştır. Siz kendi sistem anlayışınızla bir anayasa teklifi getirin biz de sistemimizi getirelim diye Sayın Kılıçdaroğlu'na önerdim. Milletimiz hangi sistemin daha iyi hizmet ettiğini özgürce tartışsın. Biz yola çıktık mı irademizin hiçbir şekilde sarsılmasına izin vermeyiz. Biz kervanı yola göre düşündük. Hiçbir önşart dayatmadan herkesin özgürce düşüncelerini anlatacağı özgürce bir ortamın sağlanmasından yanayız. Hiç kimsenin müzakere masasını ön şartlarla baskı altına almasına rıza göstermeyiz. Bize kimse bir şey dayatamaz, dayatmasına da hiçbir zaman tahammül göstermeyiz. Daha esasa bile geçilmemişken, gerçekleştirdiği sabotajla CHP, darbe ürünü anayasanın makyajlanarak sahiplenmesi anlayışını ortaya koymuştur. Türkiye bu saatten sonra 30 yıla yakın zaman diliminde neredeyse her maddesini revize ettiği anayasayı makyajlamayla vakit harcayamaz. Milletimiz bir kez daha kimin samimi şekilde demokratik anayasa istediğini kiminse bin dereden su getirdiğini gördü.







TEMENNİ EDERİM Kİ CHP DÖRT PARTİYLE KOMİSYONDA ÇALIŞIR







CHP'nin dört partinin ortak iradesiyle yeniden çalışmasını temenni ederiz. CHP komisyona katılmama inadını sürdürdüğü takdirde biz diğer iki partinin iştirakiyle anayasa komisyonunun faaliyetini sürdürmek istiyoruz. Elbette yüksek düzeyde temsille yazılmasını tercih ediyoruz. Ancak CHP komisyona katılmazsa, diğer iki partiyle Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı bir anayasanın yazılabileceğine inanıyoruz. Partilerinize çağrı uzlaşma perspektifini koruyarak bu tarihi sorumluluğa ortak olmaladır. Bu ülke için siyaset yapma iddiasını taşıyan her partinin samimiyetle bu çabanın içinde olması lazım. Aksi takdirde bu millete hesap veremezler. Biz AK Parti olarak milletimize verdiğimiz yeni anayasa sözünü yerine getirmekte kararlıyız. Tek başımıza kalsak da, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ihtiyacı duyduğu yeni anayasayı kazandıracağız.







ÖNÜMÜZDEKİ 1 AY İÇİNDE BÜTÜN VAATLERİMİZ GERÇEKLEŞECEKTİR







Vaatlerimizin yüzde 75'ni hayata geçirdik. Önümüzdeki 1 ay içinde geriye kalan bütün vaat ve reformları hayata geçireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Önümüzdeki günlerde reformlara devam edeceğiz. Siyasi Etik Kanunu'nu, Siyasette Finansmanda Şeffaflığın Arttırılması, Darbe Döneminden Kalan Antidemokratik Hükümlerin mevzuattan kaldırılması ve Taşeron yasalarıyla ilgili planlarımızı hazırlıyoruz. Biz ülkemizi ziyaret eden bütün turistleri misafirimiz kabul ediyoruz. Hükümet olarak turizm sektörümüze destekliyoruz.