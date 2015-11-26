

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, YAŞ kış dönemi öncesi Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.







2015 yılı Kış Dönemi Yüksek Askeri Şura toplantısı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında bugün başladı. Genelkurmay Karargahı Çakmak Salonu'nda gerçekleştirilecek kritik toplantı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıkarak çelenk bıraktı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.







Başbakan Davutoğlu, Aslanlı Yol'un başında komutanlar tarafından karşılandı. Şura üyeleri, Başbakan Davutoğlu'nun başkanlığında, üzerinde "YAŞ üyeleri" yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk eşliğinde, Aslanlı Yol'dan yürüdü. Başbakan Davutoğlu'nun Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.