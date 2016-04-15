

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Operasyonlar karşısında artık bitme aşamasına gelen örgüt ve destekçileri, her sıkıştıklarında kendilerine manevra alanı oluşturacak yeni oyunlara yelteniyorlar. İşte camileri yakan, minarelerinden ezanı susturup kendi marşını çalan, Kur'an-ı Kerim'in içine bomba tuzaklayanların bir anda cuma namazını, üç ayları hatırlaması böyle bir oyundur." dedi



"Diğer partiler herhangi bir şekilde böyle toplantılarla halkla bir araya gelemiyor. Onlar kendi kurultay oyunlarıyla meşgul. Biz ise seçimi bitirdik, sanki kampanya devam ediyormuş gibi yollara revan olduk."







"Biz enerjiyi milletimizden alırız, hem çalışırız hem de nakış nakış bu ülkenin birliği, beraberliği için yola düşer, milletimizi buluştururuz. Biz yola çıkarken özgür, donanımlı, kendine güveni tam bir gençlik hayal ediyorduk. Elhamdülillah bu gençliği şimdi karşımızda görüyoruz. "







"Kadınlarımıza ve yaşlılarımıza hürmetten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Genç kardeşlerimin hepsine sesleniyorum; çocuğa ve kadına karşı kim şiddet uygularsa, kim gayriahlaki bir tavır içine girerse öncelikli vazifeniz onu durdurmak, bütün bu şiddete karşı en net tavrı sizin almanızdır. AK Parti gençleri, kadına karşı şiddet konusunda da öncü bir rol oynayacak, bundan eminim."







"Şimdi yeni bir oyun sergilenmek isteniyor; sanki aylardır bu ülkede terör eylemleri olmuyor, sanki terör örgütleriyle hiçbir bağları yokmuş gibi teröristlere destek vermiyorlarmış gibi bu terör odaklarının siyasi uzantıları çark etmeye başladılar. Yapılan açıklamaları görüyorsunuz; sırtını terör örgütlerine yasladıklarını pervasızca açıklayanlar, bugün çıkıyorlar 7 Haziran öncesinde takındıkları sahte maskelere sığınıyorlar. Millet sizin gerçek yüzünüzü gördü. Türkiyelileşme yalan hikayesiyle başlayıp, çukurları, barikatları savunan, canlı bomba taziyesine giden gerçek yüzünüzü herkes gördü."







"Türkiye'de 35 yıllık mazisi olan teröre karşı Cumhuriyet tarihinin en yüksek yoğunluklu mücadelesini veriyoruz. DAEŞ ve PKK gibi eli kanlı terör örgütlerinin hedefinde yer alan Türkiye, dünyaya terörle mücadelenin nasıl yapılacağını da gösteriyor. Yürüttüğümüz etkin ve kararlı mücadele karşısında bölücü terör örgütünün düştüğü durum ortada. Operasyonlar karşısında artık bitme aşamasına gelen örgüt ve destekçileri, her sıkıştıklarında kendilerine manevra alanı oluşturacak yeni oyunlara yelteniyorlar. İşte camileri yakan, minarelerinden ezanı susturup kendi marşını çalan, Kur'an-ı Kerim'in içine bomba tuzaklayanların bir anda cuma namazını, üç ayları hatırlaması böyle bir oyundur."







"23 Temmuz'da bütün güvenlik birimlerine verdiğimiz talimat bugün de geçerlidir. Bu ülkenin şehirleri, ilçeleri, köyleri, ovaları, dağları, teröristlerden son santimetrekaresine kadar temizleninceye kadar mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek. Pervasızca teröre sözcülük yapanlar da adalet karşısına çıkarak, hesap verecek." dedi.







DOKUNULMAZLIKLAR







"Bir baktınız CHP hemen bir şaşkınlıkla ne yapacağını bilemedi. MHP, ilk tepkisinden itibaren net bir tavır ortaya koyamadı. HDP, zaten tümüyle yanlış bir yol üzerinde. Tek istikamet üzeri olan parti AK Parti'dir. Meclis'e verilen teklifin altında firesiz bütün AK Parti milletvekillerinin imzası var. AK Parti milletvekillerinin milletimize veremeyeceğini hesap yoktur. Muhalefetin de bir korkusu yoksa, hiç lafı uzatmadan bu teklife destek verecek ve yargı yolunu açacaklar."







KILIÇDAROĞLU DESTEK VERMEK ZORUNDA KALDI







"Önce teklife destek vermeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bizim grupta yaptığımız çağrı sonrasında destek vermek zorunda kaldı, gönüllü vermedi, destek vermek zorunda kaldı. Çünkü biz onlara hodri meydan deyince kaçacak delik kalmadı da ondan. Kaçacak hiçbir yerleri yok, nereye kaçarlarsa sonlara kadar takip eder, hesabı sorarız. Halbuki biz onlara dedik ki, 'bu teklifi birlikte verelim.' Birlikte teklif veremediler. 'Ortak imzayla verelim madem ki dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyorsunuz' dedik. Gelmediler, imza vermediler ama 316 yola çıkınca onlara da o yiğitlerin arkasına takılmak kaldı, onlar hep bizim arkamızdan gelecekler, hep bizim açtığımız yolda bizim arkamızdan gelecekler. Ama biz bir adım geri atmayacağız. Şimdi biz de milletimiz de oylamalar esnasında bu tutumun gereğini yapıp yapmayacaklarını göreceğiz."