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DAVUTOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA !


DAVUTOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA !
Tarih : 15 Nisan 2016, 14:09
Puan Ver : Davutoğlu'ndan Flaş Açıklama !(9/10)8


Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Operasyonlar karşısında artık bitme aşamasına gelen örgüt ve destekçileri, her sıkıştıklarında kendilerine manevra alanı oluşturacak yeni oyunlara yelteniyorlar. İşte camileri yakan, minarelerinden ezanı susturup kendi marşını çalan, Kur'an-ı Kerim'in içine bomba tuzaklayanların bir anda cuma namazını, üç ayları hatırlaması böyle bir oyundur." dedi



"Diğer partiler herhangi bir şekilde böyle  toplantılarla halkla bir araya gelemiyor. Onlar kendi kurultay oyunlarıyla  meşgul. Biz ise seçimi bitirdik, sanki kampanya devam ediyormuş gibi yollara  revan olduk."



"Biz enerjiyi milletimizden alırız, hem çalışırız  hem de nakış nakış bu ülkenin birliği, beraberliği için yola düşer, milletimizi  buluştururuz. Biz yola çıkarken özgür, donanımlı, kendine güveni tam bir gençlik  hayal ediyorduk. Elhamdülillah bu gençliği şimdi karşımızda görüyoruz. "



"Kadınlarımıza ve yaşlılarımıza hürmetten hiçbir  zaman vazgeçmeyin. Genç kardeşlerimin hepsine sesleniyorum; çocuğa ve kadına  karşı kim şiddet uygularsa, kim gayriahlaki bir tavır içine girerse öncelikli  vazifeniz onu durdurmak, bütün bu şiddete karşı en net tavrı sizin almanızdır. AK  Parti gençleri, kadına karşı şiddet konusunda da öncü bir rol oynayacak, bundan  eminim."



"Şimdi yeni bir oyun sergilenmek isteniyor; sanki  aylardır bu ülkede terör eylemleri olmuyor, sanki terör örgütleriyle hiçbir  bağları yokmuş gibi teröristlere destek vermiyorlarmış gibi bu terör odaklarının  siyasi uzantıları çark etmeye başladılar. Yapılan açıklamaları görüyorsunuz;  sırtını terör örgütlerine yasladıklarını pervasızca açıklayanlar, bugün  çıkıyorlar 7 Haziran öncesinde takındıkları sahte maskelere sığınıyorlar. Millet  sizin gerçek yüzünüzü gördü. Türkiyelileşme yalan hikayesiyle başlayıp,  çukurları, barikatları savunan, canlı bomba taziyesine giden gerçek yüzünüzü  herkes gördü."



 "Türkiye'de 35 yıllık mazisi olan teröre karşı  Cumhuriyet tarihinin en yüksek yoğunluklu mücadelesini veriyoruz. DAEŞ ve PKK  gibi eli kanlı terör örgütlerinin hedefinde yer alan Türkiye, dünyaya terörle  mücadelenin nasıl yapılacağını da gösteriyor. Yürüttüğümüz etkin ve kararlı  mücadele karşısında bölücü terör örgütünün düştüğü durum ortada. Operasyonlar  karşısında artık bitme aşamasına gelen örgüt ve destekçileri, her sıkıştıklarında  kendilerine manevra alanı oluşturacak yeni oyunlara yelteniyorlar. İşte camileri  yakan, minarelerinden ezanı susturup kendi marşını çalan, Kur'an-ı Kerim'in içine  bomba tuzaklayanların bir anda cuma namazını, üç ayları hatırlaması böyle bir  oyundur."



"23 Temmuz'da bütün güvenlik birimlerine verdiğimiz talimat bugün de geçerlidir. Bu ülkenin şehirleri, ilçeleri, köyleri, ovaları, dağları, teröristlerden son santimetrekaresine kadar temizleninceye kadar mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek. Pervasızca teröre sözcülük yapanlar da adalet karşısına çıkarak, hesap verecek." dedi.



DOKUNULMAZLIKLAR



"Bir baktınız CHP hemen  bir şaşkınlıkla ne yapacağını bilemedi. MHP, ilk tepkisinden itibaren net bir  tavır ortaya koyamadı. HDP, zaten tümüyle yanlış bir yol üzerinde. Tek istikamet  üzeri olan parti AK Parti'dir. Meclis'e verilen teklifin altında firesiz bütün AK  Parti milletvekillerinin imzası var. AK Parti milletvekillerinin milletimize  veremeyeceğini hesap yoktur. Muhalefetin de bir korkusu yoksa, hiç lafı uzatmadan  bu teklife destek verecek ve yargı yolunu açacaklar."



KILIÇDAROĞLU DESTEK VERMEK ZORUNDA KALDI



"Önce teklife destek vermeyeceğini söyleyen  Kılıçdaroğlu, bizim grupta yaptığımız çağrı sonrasında destek vermek zorunda  kaldı, gönüllü vermedi, destek vermek zorunda kaldı. Çünkü biz onlara hodri  meydan deyince kaçacak delik kalmadı da ondan. Kaçacak hiçbir yerleri yok, nereye  kaçarlarsa sonlara kadar takip eder, hesabı sorarız. Halbuki biz onlara dedik ki,  'bu teklifi birlikte verelim.' Birlikte teklif veremediler. 'Ortak imzayla  verelim madem ki dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyorsunuz' dedik.  Gelmediler, imza vermediler ama 316 yola çıkınca onlara da o yiğitlerin arkasına  takılmak kaldı, onlar hep bizim arkamızdan gelecekler, hep bizim açtığımız yolda  bizim arkamızdan gelecekler. Ama biz bir adım geri atmayacağız. Şimdi biz de  milletimiz de oylamalar esnasında bu tutumun gereğini yapıp yapmayacaklarını  göreceğiz."








Etiketler: Davutoğlu  Ndan  Flaş  Açıklama      haber

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