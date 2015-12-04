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DAVUTOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA


DAVUTOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 04 Aralık 2015, 17:18
Puan Ver : Davutoğlu'ndan Flaş Açıklama(5/10)4


Başbakan Davutoğlu, Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyaret sonrası uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Suriye sınırında düşürülen askeri uçak sonrası Rusya ile yaşanan krize ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, "Bu öyle bir psikolojik durum doğurdu ki her gün yeni açıklamalarla derinleşiyor. Psikolojik boyutu gittikçe artan bir krizle karşı karşıyayız" dedi.



Başkanlık sistemine de değinen Davutoğlu, Türkiye'nin birinci Gündem maddesinin bu olmadığını belirterek, "Çok konuşarak bunu bir ayrılık noktası olarak görmemek lazım" ifadesini kullandı.



Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle;



Rusya krizi tırmandırıyor. Sonrasında ne yapılacağı konuşulamıyor. Bu konuyu sağlıklı bir şekilde konuşmalıyız. Rusya'nın yaptırımlarına karşı yapısal tedbirler için 3 aşamalı bir paket hazırlanıyor.








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