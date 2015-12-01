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DAVUTOĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A TAHİR ELÇİ'NİN KATİLLERİYLE İŞBİRLİĞİ SUÇLAMASI


DAVUTOĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A TAHİR ELÇİ'NİN KATİLLERİYLE İŞBİRLİĞİ SUÇLAMASI
Tarih : 01 Aralık 2015, 15:21
Puan Ver : Davutoğlu'ndan Demirtaş'a Tahir Elçi'nin Katilleriyle İşbirliği Suçlaması(9/10)11


İlk resmi yurt dışı gezisini KKTC'ye gerçekleştiren Ahmet Davutoğlu, KKTC'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'ndaki basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Davutoğlu'nun hedefinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş vardı. Demirtaş'ın, Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak "Tahir Elçi'yi öldüren kurşunun polis silahından çıktığı kesin ama hangi amaçla hangisinden çıktığı ancak adil bir soruşturma ile ortaya çıkarılabilir" sözleri sorulan Başbakan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Ateş açanlar cinayetin gerçek failleridir"



"Olayın olduğu gün hem eşleriyle yaptığım görüşmede hem kamuoyuna yaptığım açıklamada, bu konudaki araştırmaların mutlaka en şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını da bir taahhüt olarak zikrettim. O günden bugüne gerek adli makamlarımız gerek güvenlik birimlerimiz olayın aydınlatılması bağlamında yoğun bir çaba içindeler. Şimdi oradan bu olayla ilgili bahsettiğiniz tarzda spekülasyon yapanlara da bir çağrıda bulunmak istiyorum; Eğer gerçekten olayın aydınlatılması isteniyorsa niçin olay yerine giden Başsavcımız, olay inceleme ekibine hatta onlara eşlik eden baro temsilcilerine dönük olarak saldırılar yapılıyor. Eğer birileri bu olayın üstünün örtülmesini istiyorsa o birileri o saldırıları gerçekleştirenlerin arkasındaki odaklardır."

Söz konusu olayın yaşandığı gün İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü ile yaptığı toplantıda, "derhal olay yeri incelemesi yapılması talimatı verdiklerine" işaret eden Davutoğlu, bunun üzerine olay yerine giden güvenlik birimleri ve Başsavcıya roketle saldırılar gerçekleştiğini anlattı.



Olay yeri inceleme ekibine, iyi niyet ve şeffaflığı göstermek bağlamında baro temsilcilerini de dahil ettiklerini aktaran Davutoğlu, "Baro temsilcileri de olay yerine gitti. Onlara da roketle saldırlar yapıldı, bombalamalar yapıldı, silahla ateş açıldı. Şimdi bütün bunlar herkesin gözü önünde cereyan ediyor" diye konuştu.








Etiketler: Davutoğlu  Ndan  Demirtaş  A  Tahir  Elçi  Nin  Katilleriyle  İşbirliği  Suçlaması    haber

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