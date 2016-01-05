

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, cuma namazı için mesai düzenlemesi yapılacağını ve taslağın hazırlandığını söyledi.







Davutoğlu yaptığı açıklamada, 'Cuma namazı vakti için taslak hazırladık bu taslak Başbakanlık'ta. Hepimizin neler çektiğini biliyoruz. Kardeşliğimize yaraşır şekilde bir düzenleme olacak. Cuma bayram olacak. Bundan sonra cuma namazına gitmek isteyen huzur içinde gidebilecek, mesaiden de bir eksilme olmayacak.' ifadeleri kullandı.







