

Başbakan Davutoğlu'dan yeni Anayasa ve başkanlık sistemine yönelik bir açıklama geldi.







TRT'ye konuşan Davutoğlu, çalışmalar kapsamında muhalefet liderleriyle bir araya gelmeyi düşündüklerin söyledi.







"Özgürlükçü, vesayete karşı, evrensel değerlerle uyumlu bir anayasa yapmalıyız" diyen Davutoğlu, konuyla ilgili şunları:







"Sayın Cumhurbaşkanımız ile benim ilişkim doğası dolayısıyla sistem yürüyor. Birinci madde bu değil. Önce gerilimin düşmesi ve her şeyin konuşulabilmesi. Mesele Cumhurbaşkanlığı makamının gücünü artırmak olarak görülmemeli. Devletin ve demokrasinin restore edilmeye ihtiyacı var. Sükunetle tartışılmalı. Devletin restore edilmeye ihtiyacı var. Yeni anayasa bizim ufkumuzu açar. Devlet yerine insan diyen anayasayı nasıl ön plana çıkaracağız bunları konuşalım.







Biz kimseye şu veya bu modeli dayatmak için gündeme getirecek değiliz. 7 Haziran'dan sonra pazarlık iddiaları ortaya atıldı. O gün bu tür pazarlıkların içerisine girmeyeceğimizi söylemiştim. Halkımızı aldatmayız. Şimdi 317 milletvekilimiz var. Referandum için sayımız yetmiyor. O zaman bu mutlaka uzlaşmayla olacak.







Şahsi hesaplarımızı bir kenara koyalım. 50 sene sonra da yaşayabilecek, 100 sene sonra da torunlarımızın gurur duyacağı anayasayı birlikte yazalım. Kendi halkına güvenen bir anayasa. Başkanlık sistemi bu açıdan tartışılmalı. Ne sayın Cumhurbaşkanımızın ne de benim şahsi bir hesabımız yok. Bizim kanaatimiz iyi tanımlanmış bir başkanlık sistemi."







"TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"







Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Davutoğlu, "Otururuz müzakere ederiz, biz eski mevzilerimize tekrar döneriz... Yok arkadaş... Terörle mücadele konusunda kararlı bir yol takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.







Davutoğlu şöyle devam etti: TBMM çatısı altında konuşuruz, parti liderleriyle konuşuruz. Kimseye kapımız kapalı değil. Kime kapalı, sırtımızı örgüte yaslıyoruz diyenlere kapalı. Bu mücaele kararlılıkla sürdürülecek. Terörle mücadele belirli bir aşamaya geldiğinde birçok konu daha rahat konuşulacak. Ama herkesin bu meseleyi sahiplenmesi lazım.







Davutoğlu, PKK ile ilişkili gruplara yardım edilmesine müsamaha göstermeyeceklerini de sözlerine ekledi.







"IŞİD MÜCADELESİ PKK MÜCADELESİNDEN FARKSIZ"







IŞİD ile mücadelenin PKK ile mücadeleden farksız olduğunu ifade eden Davutoğlu, "DEAŞ Suruç'ta ve Ankara'daki saldırı rolü itibariyle vatandaşlarımızı katleden bir örgüttür. Bu mücadeledeki kararlılığımız PKK mücadelesindeki kararlılığımızla aynıdır. Türkiye hiçbir zaman hiçbir terör örgütüne müsamaha göstermedi. DEAŞ'a da göstermeyecek" değerlendirmesini yaptı.







G20 ZİRVESİ







Davutoğlu, Antalya'da yapılacak G20 zirvesine ilişkin ise şunları söyledi:







"G20 dünya ekonomisinin daraldığı, genç istihdam sorununun zirveye çıktığı, ticaret rakamlarının istenen düzeyin altında olduğu bir dönemde yapılıyor. G20 siyasal değil ekonomi ağırlıklı bir forumdur. Ama bu kadar lider bir araya gelince tabii ki siyaset de konuşulacaktır."