

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın sözleriyle başlayan laiklik tartışmalarına ilişkin Başbakan Ahmet Davutoğlu'dan ilk açıklama geldi.







AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Davutoğlu, laiklik ilkesinin AK Parti anayasa taslağında olacağını söyledi.







"Devletin nitelikleri bizim tartışma konusu değildir" diyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:







"Bu ilkeler geçmişte özgürlük alanlarını daralttığı için tartışma konusu olmuştur. Devletin nitelikleri AK Parti sayesinde esas anlamına kavuşmuştur. Laiklik bugün artık tartışma konusu değildir.