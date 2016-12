Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Türkiye her zaman Sırbistan ile Bosna-Hersek arasında, Bosna-Hersek ile Hırvatistan arasında yakın, dostane ilişkiler olmasını teşvik etmiştir. Türkiye-Sırbistan-Bosna arasındaki üçlü mekanizimaların en etkin şekilde devamına büyük önem veriyoruz" dedi.







Başbakan Davutoğlu, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç ile Çankaya Köşkü'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.







Davutoğlu, "dost ve komşu ülke" olarak nitelediği Bosna-Hersek'ten Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdiç'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, hem kendisinin Türkiye ziyareti hem bölgesel gelişmeler bağlamında çok önemli bir zamanlamayla görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.







Davutoğlu, "Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkileri çok özel ilişkilerdir. Tarihi bağlarımız var, manevi psikolojik bağlarımız çok yoğun. Bosna Hersekli herkesin kalbinde Türkiye sevgisi vardır. Türkiye'de herkes Bosna-Hersek denildiğinde özel bir muhabbetle bu ülkeye yaklaşır. Ben de şahsen her bir köşesini büyük bir hayranlık ve hasretle dolaştığım Bosna-Hersek'i ülke siyasetimizin, dış siyasetimizin en önemli ayaklarından bir olarak görüyorum" diye konuştu.







Bosna-Hersek'in huzuru, istikrarı, refahının Türkiye'nin balkanlardaki en asli hedeflerinden biri olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, Türk halkının da Bosna'dan gelen her güzel habere sevindiğini, Bosna'da yaşanan her acıyı da hüzünle karşıladığını vurguladı.







Davutoğlu, şöyle devam etti:







"Bu çerçevede bugün değerli dostum, kardeşim Denis Bey'i ülkemizde ağırlarken, birlikte iki ülke ilişkilerinin geleceği konusunu ele aldık, bölgesel gelişmeleri gözden geçirdik. Siyasi bakımdan iki ülke arasında herhangi bir problem yok. Bizim Bosna-Hersek içinde bütün unsurlarla, Boşnak, Sırp unsurlarının barış içinde yaşaması ve Bosna Hersek'in olmazsa olmaz ilkesi toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda çok açık ve ilkeli tutumumuz olduğu dünyaca malumdur. Bosna-Hersek'in istikrarı, Balkanlara istikrar getirir. Bosna Hersek'te bir kriz olması demek de aynı 1990'lı yıllarda olduğu gibi Balkanlarda çok büyük acı hatıraların yaşanması anlamına gelir. Aradan geçen 20 yıla rağmen, Srebrenitsa'da hala yaşanan büyük acıyı son anma törenlerine katıldığımda bir kez daha hissetmiştim. Dolayısıyla Sayın Başbakana, değerli dostum Sayın Zvizdiç'e bir kez daha Ankara'da 78 milyonun hissiyatını ifade ediyorum, hangi şartta olursa olsun Türkiye'nin her zaman Bosna-Hersek'in yanında olacağını bir kez daha ifade ediyorum."







Bosna Hersek'in iç barış ve istikrarı yanında, ekonomik kalkınması için de her zaman katkı sunmaya özen gösterdiklerine dikkati çeken Davutoğlu, kalkınması için de Türk şirketlerinin yatırım yapmaları konularında hep teşvik edici olduklarını bildirdi.







Davutoğlu, şunları ifade etti:







"Bosna-Hersek'te tertiplenen iş forumuna, ki 12-15 Nisan'da Mostar'da, 5 Mayıs'ta Saraybosna'da tekrar bu iş forumları, büyük ekonomik zirveler yapılacak, buraya da en üst düzeyde katılmaya özen gösterdik, gösteriyoruz. Ayrıca geri dönüşleri teşvik etmek için ve Bosna'da ekonomik hayatın canlanması için Ziraat Bankası üzerinden 100 milyon avroluk kredi desteğini bundan sonra da daha da etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bosna Hersek'te geri dönüşleri, özellikle Doğu Bosna'ya evlerinden ayrılanların geri dönmesi, hem ekonomik aktivite bakımından önemlidir hem de Bosna'nın iç barışı, insani geleceği bakımından önemlidir. Bu konudaki desteğimiz de sürecektir."







-"Bosna-Hersek'ten et ithalatı devam edecek"







Bosna-Hersek'ten gerçekleştirilen et ithalatına da değinen Davutoğlu, et ithalatı konusunda da temin edilen kotanın uzatılması konusunda prensip kararını daha önceden teyit edildiğini bildirdi.







Davutoğlu, iki ülke ekonomi bakanlarının, serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi, derinleştirilmesi konusunu ele aldığını anlattı. Davutoğlu, bu çerçevede serbest ticaret anlaşmasının en geniş kapsamıyla uygulanmasına önem verdiklerini vurguladı.







Kültür ve turizm alanında da önemli çalışmaların bulunduğunu işaret eden Davutoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:







"Bosna-Hersek'te savaş esnasında zarar görmüş, tahrip olmuş, yıkılmış eserlerin tekrar yapılması konusunda, TİKA ve ilgili Başbakan Yardımcılığımız çok yoğun çalışmalar yapıyorlar. İnşallah önümüzdeki ay Ferhat Paşa Cami, Hünkar Cami ve diğer birçok tarihi eserin aslına uygun şekilde inşası konusunda büyük çaba gayret içindeyiz. Çünkü bu miras hem Bosna-Hersek mirasıdır hem Türkiye mirasıdır ama en önemlisi insanlık mirasıdır ve korunacaktır. Bu yapıların barbarca yıkıldığı yılları hepimiz hatırlarız. Bugün Bosna-Hersek'te huzur olması, her etnik ve dini grubun bir arada huzur içinde yaşaması ve bütün bu tarihi eserlerin tekrar kazandırılması bizim için barışa yapılabilecek en büyük katkıdır."







AB ve NATO bağlamında üyelik süreçlerini yakından takip ettikleri Bosna-Hersek'in AB'ye üyelik başvurusunda bulunmasını çok önemli bir gelişme olarak gördüklerini belirten Davutoğlu, üyelik başvurusunun Bosna-Hersek'in Avrupa milletler ailesinin parçası olması ve iç barış konusunda da önemli katkılar yapacağına inandıklarını dile getirdi.







NATO Ortaklık Eylem Planı içinde de Bosna-Hersek'e desteklerinin devam ettiğini belirten Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Savunma bakanlarımız konuyu ele aldı. Benim Dışişleri Bakanlığım döneminden beri şahsen takip ettiğim husustur. NATO Zirvesi, Varşova'da yapılmadan bu konuda gerçek anlamda ilerleme sağlanması için Bosna-Hersek'e her türlü desteği vereceğiz. Bosna-Hersek'in NATO'ya üyeliği, sadece askeri ve güvenlik açısından değil ekonomik bakımdan da önemlidir. Bu bir istikrar teminatıdır, istikrar olan yerde de daha çok ekonomik yatırım gelmesi de önem taşır. Balkanlardaki istikrar, Bosna-Hersek'in AB ve NATO üyelikleri üzerinden daha da sağlam temellerde ilerleyecektir."







-"Balkanlara çok önemli pozitif bir mesaj olacaktır"







Başbakan Davutoğlu, Balkanlardaki genel dengeleri de gözden geçirdiklerini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:







"Bildiğiniz gibi Sırbistan'a aralık ayında gerçekleştirdiğim ziyarette aslında Sayın Zvizdiç de Sayın Sırbistan Başbakan Vuciç ile birlikte Sancak'a gidecektik ama hava muhalefeti gitmemize engel oldu. İnşallah en kısa zamanda birlikte Sancak'a gitmek mümkün olur. Türkiye her zaman Sırbistan ile Bosna-Hersek arasında, Bosna-Hersek ile Hırvatistan arasında yakın, dostane ilişkiler olmasını teşvik etmiştir. Türkiye-Sırbistan-Bosna arasındaki üçlü mekanizimaların en etkin şekilde devamına büyük önem veriyoruz. İlk fırsatta da inşallah bunların tekrar gerçekleşmesi, başbakanlar, cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleşmesi de Balkanlara çok önemli pozitif bir mesaj olacaktır. Ben de ilk fırsatta inşallah gerek bu tarihi eserlerin açılışı vesilesiyle gerekse 1 Kasım'dan sonra başbakan olarak ilk ziyaretlerimden birini yine Bosna-Hersek'e yapmak niyetiyle önümüzdeki haftalarda bir Bosna-Hersek ziyareti planlıyoruz. Birlikte bunları tekrar ele alacağız."







Toplantıda, Başbakan Davutoğlu ve Zvizdiç'in huzurunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması" imzalandı.