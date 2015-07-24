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DAVUTOĞLU: 'YÜZDE YÜZ İSABETLE ORTADAN KALDIRILDI'


DAVUTOĞLU: 'YÜZDE YÜZ İSABETLE ORTADAN KALDIRILDI'
Tarih : 24 Temmuz 2015, 14:18
Puan Ver : Davutoğlu: 'yüzde Yüz İsabetle Ortadan Kaldırıldı'(5/10)7




Başbakan Ahmet Davutoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.



İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:



Ben de şimdi adli tatilin başlamasına müteakip hem teşekkür ziyaretinde bulundum hem de yargı ile ilgili konuların, İstinat mahkemelerinin kurulması bağlamında ihtiyaçları tespit ettik. 220 bin dosyalık birikim var. çok güzel bir yeni mekana kavuştu Danıştay'ımız. Ben tekrar kendilerine misafirperverlikleri için teşekkürü borç biliyorum.



Dün akşam başlayan operasyonla ilgili detayları paylaşabilir misiniz? Bülent Arınç, ABD ile uzlaşma sağlandığını söyledi. Güvenli bölge, uçuşa yasak bölge kapsamında incirlik açıldı mı? Türkiye uçakları suriye sınırını ihlal etti mi, etmeden mi bombalama yaptı?



Türkiye'nin ne kadar kritik bir süreçten geçtiği hepimizce malum. Çevre ülkelerin çoğunda kamu düzeni sarsılmış, terör örgütünün baskıları altında son derece kaotik bir dönem yaşanıyor. Güvenlik boşlukları sınırlarımızı etkiliyor. Türkiye kendi güvenliğini tahkim etmek, diğer taraftan özgürlükçü demokrasiyi



Çevredeki ülkelerin çoğunda seçim yapmayı bırakın, günlük hayatı bile sürdürmek mümkün değil. Ama Türkiye sadece bölgenin değil dünyanın en güçlü demokrasilerinden biri olduğunu ortaya koydu.








Etiketler: Davutoğlu    Yüzde  Yüz  İsabetle  Ortadan  Kaldırıldı      haber

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