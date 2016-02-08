

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara'da, sığınmacı krizini görüştü. İki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu'na, Cizre'deki operasyonlarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu iddiaları da soruldu. Başbakan, 'Resmi açıklama dışındaki haberlere itibar etmeyin' dedi.







Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaklaşık 4 ay aradan sonra bir kez daha Türkiye'ye geldi. Ziyaretin gündemi yine sığınmacı krizi.







Merkel'i taşıyan uçak gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.