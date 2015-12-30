

Başbakan Ahmet Davutoğlu özellikle yeni anayasayı değerlendirmek için TBMM'de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelere başladı.







Başbakan Ahmet Davutoğlu saat 13.00 'da TBMM'ye geldi. Daha önce mecliste grubu bulunan parti liderlerinden yeni anayasa, bütçe, reformlar ve iç tüzük konularını değerlendirmek için randevu talep eden Davutoğlu , ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelere başladı.







Başbakan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile 4 Ocak 2016'da görüşecek. Davutoğlu HDP ile görüşmek için aldığı randevuyu iptal etmişti.