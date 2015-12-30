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DAVUTOĞLU VE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELDİ


DAVUTOĞLU VE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELDİ
Tarih : 30 Aralık 2015, 15:32
Puan Ver : Davutoğlu Ve Kılıçdaroğlu Bir Araya Geldi(10/10)11


Başbakan Ahmet Davutoğlu özellikle yeni anayasayı değerlendirmek için  TBMM'de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelere başladı.

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu saat 13.00 'da TBMM'ye geldi. Daha önce mecliste grubu bulunan parti liderlerinden yeni anayasa, bütçe, reformlar ve iç tüzük konularını değerlendirmek için randevu talep eden Davutoğlu , ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelere başladı.

 

Başbakan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile 4 Ocak 2016'da  görüşecek. Davutoğlu HDP ile görüşmek için aldığı randevuyu iptal etmişti.








Etiketler: Davutoğlu  Ve  Kılıçdaroğlu  Bir  Araya  Geldi    haber

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