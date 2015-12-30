

Davutoğlu yeni anayasa, Meclis İçtüzüğü, reformlar ve bütçe ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Kılıçdaroğlu ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşmenin ardından ilk açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç yaptı. Koç, kendilerini ziyaret eden AK Parti heyetine Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun görevini sürdümesi ve 12 Eylül yasalarının temizlenmesi gerektiği ileterek, AB ile uyum yasalarında destek vereceklerini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Yeni anayasa iradesinin güçlendirilmesi bakımından son derece verimli bir görüşme olmuştur. 12 Eylül'ün faşist düzeninden kalma mevzuatın değişmesi konusunda irade ortaya konulmuştur" dedi.



Görüşmeye Davutoğlu ile birlikte Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı katıldı.