O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DAVUTOĞLU VE KILIÇDAROĞLU 12 EYLÜL'Ü SİLMEK İÇİN ANLAŞTI


DAVUTOĞLU VE KILIÇDAROĞLU 12 EYLÜL'Ü SİLMEK İÇİN ANLAŞTI
Tarih : 30 Aralık 2015, 17:02
Puan Ver : Davutoğlu Ve Kılıçdaroğlu 12 Eylül'ü Silmek İçin Anlaştı(7/10)7


Davutoğlu yeni anayasa, Meclis İçtüzüğü, reformlar ve bütçe ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Kılıçdaroğlu ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşmenin ardından ilk açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç yaptı. Koç, kendilerini ziyaret eden AK Parti heyetine Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun görevini sürdümesi ve 12 Eylül yasalarının temizlenmesi gerektiği ileterek, AB ile uyum yasalarında destek vereceklerini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Yeni anayasa iradesinin güçlendirilmesi bakımından son derece verimli bir görüşme olmuştur. 12 Eylül'ün faşist düzeninden kalma mevzuatın değişmesi konusunda irade ortaya konulmuştur" dedi.



Görüşmeye Davutoğlu ile birlikte Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı katıldı.








Etiketler: Davutoğlu  Ve  Kılıçdaroğlu  12  Eylül  Ü  Silmek  İçin  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER