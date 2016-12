Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'de bulunduğu temasların ardından Başbakan Davutoğlu ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi.







Başbakan Davutoğlu toplantıda şöyle konuştu;







Çipras'ın ziyaretine büyük önem veriyorum. Açık yüreklilikle konuşmalarımız bizim için çok önemli. Çok güzel bir iletişim ve diyalog imkanı oldu. Olaylara nasıl yaklaştığımızı karşılıklı olarak paylaştık.







Şubat ayında Türkiye- Yunanistan İş Forumunu'da toplayacağız. Buradan bu yeni haberi vermek isterim.







Kıbrıs, Ege sorunu dahil her şeyi görüşebiliriz.







Yunanistan Türkiye'nin AB sürecini destekledi, son yıllarda öncü oldu. Huzurunuzda sayın Çipras'a teşekkür ediyorum. Avrupa kıtası hepimizin ortak kıtası.







Bölgesel ve uluslararası sorunlar, Balkanların huzur barış ortamı olmaması için, 90'larda yaşananların yaşanmaması için Türkiye ve Yunanistan'ın işbirliği yapması gerekiyor.







SORUN YUNANİSTANUN YA DA TÜRKİYE'NİN DEĞİL DÜNYANIN SORUNUDUR







Göçmen sorunu göçmen sorunu değildir. Bu insanlık sorunu Türkiye ya da Yunanistan'ın sorunu değildir. Mülteciler sözkonusu olduğunda Türkiye'yi bağlayan insan hakları Avrupa'yı da bağlar. Türkiye ve Yunanistan Suriye savaşının mağdurudurlar. Avrupa bu sorunu Yunanistan ve Türkiye'nin sırtında bırakmamalıdır.







Yunanistan'la ilgili bakanlıklarımızın katılımıyla ikili çalışma grupları oluşturacağız. İnsani trajedileri bu şekilde çalışmalarla önlemeye çalışacağız.







Biz her türlü çalışma düzenine açığız ancak tüm Suriyeli mülteci sorununu Yunanistan ve Türkiye'nin sırtına atılmasını doğru bulmayız.







ALEKSİS SİMİ ADASINA ÇAĞIRDI







Maçtaki gibi tüm ilişkilerimizin dostane olarak ilerlemesini istiyorum. Aleksis çok değerli bir davette bulundu. Simi adasına çağırdı. Belki de bir sonraki toplantıyı orada ya da İzmir'de yapabiliriz. Şubat ayında zaten İş Forumu'nda görüşeceğiz.







Çipras'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;







Dün burada bir dostluk maçı oldu. Ondan bir sonuç çıkmadı. Bizler daha çok atak oynanan bir futbolun taraftarıyız. Zamanı geçirmekten yana değiliz. Her iki ülke açısından da gelişimlerin gerçekleşmesinden yanayız. Bu ziyaretimin kritik bir dönemde gerçekleştiğini belirttim.







TEHDİTLERE İKİ ÜLKE ORTAK TUTUM ALMALIYIZ







Ege kıyılarındaki insani krizler, bölgemizde olumsuz bir ortam yaratıyor. Bu tehtidlere iki ülke olarak ortak bir tutum sergilemeliyiz. Suriye'de gerçekleşen bombaların savaşın sonucunda bir göç dalgası yaşandı. Türkiye misafirperverlik kapsamında 2 buçuk milyon civarı göçmeni ağırlıyor. Yunanistan ise 600 bin kişiyi ağırlıyor. Atılması gereken daha fazla adım var.







İnsan tacirleri ile mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar insan hayatını tehlike altına atıyor. Bu uluslararası bir kriz, hiçbir ülke tek başına mücadele edemez.







Göçmenlerin illegal göç yollarına başvurmamaları için ortak bir yerleşim alanı oluşturmalıyız.







Göç konusunda bakanlıklarımızın acil olarak iş birliği yapmaya karar verdik. İki ülkenin sahil güvenlik komutanları mutabakata vardı.







AHMET'İN SEÇİLMESİ DÖRT YILLIK PLAN YAPABİLMEMİZİ SAĞLADI







Ahmet'in tekrar seçilmiş olması dört yıllık bir plan yapma imkanı sağladı.







Kıbrıs konusunda da ortak bir çözüme ulaşmak istiyoruz. Elbette bu tüm tarafların uzlaştığı bir çözüm olmalı. Son iki yıl içerisinde Yunan hava sahası ihlallerini ve Türk savaş gemilerinin Ege'deki hareketlerini görüştük. Samimi bir diyalog sonucunda bunların hepsine çözüm bulunabilir.







Güven arttırıcı önlemler üzerinde çalışmalarımızı arttırmamız gerekiyor. Selanik İstanbul arasında hızlı tren, feribot gibi hedeflerimiz var.







Davutoğlu'nu Simi adasına davet ettim. Davutoğlu'nun bu tatili yapabilecek vaktinin olmasını diliyorum. Yunanistan kardeşlik hisleri besleyen bir halktır. Türkiye'nin de böyle olduğunu biliyorum.







Trakya farklı kimliklerin barış içerisinde yaşadığı bir bölgedir. Trakya'da onlarca cami var. Yunanistan'da herkes dini özgürlüklere sahipler. Atina'da bir cami projesi var.







Yunanistan Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesi gerektiğini düşünüyor. Bunun hepimiz açısından karlı olduğunu düşünüyoruz. Yeni ve kalıcı fasılların açılmasını istiyoruz. Bunların önşartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Kıbrıs bir AB ülkesidir. Ortak kararlara dahildir. Önümüzdeki AB toplantısında KKTC'nin AB'ye üyeliği tartışılacak.







İNSANLARIN NEDEN EGE DENİZİ'NDE ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMAMIZ GEREKİYOR







Karşı karşıya kaldığımız sorun milyonlarca insanın evlerinden edilme sorunudur. Sadece polisiye önlemlerle müdahale edeceksek bu sorunu çözemeyiz. Türkiye ve Yunanistan'da üç milyon göçmen var. Lübnan ve Ürdün'de de göçmenler var. Biz neden bu insanların kaçtığını, neden Ege'nin sularında boğulmaya gittiklerini anlamamız gerekiyor. Bunların sebebi evlerine düşen bombalardır. Eğer bu sorun çözülmezse bu göçler bitmeyecektir. Polisiye önlemleri sadece insan tacirlerine







Davutoğlu: (gelen soru üzerine) En kısa sürede hükümet kurma çalışmasını tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız'la oluşturacağımız bir takvimle birlikte çalışmalarımız hızlanacak.







Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alamadıkları kararların bedelini hem Türkiye hem Yunanistan ödemektedir. Kimse Aylan bebeğini alıp Ege denizinde ölmek istemez.