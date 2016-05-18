DAVUTOĞLU VE AK PARTİLİ VEKİLLERİN FOTOĞRAFINI CHP'Lİ VEKİL ÇEKTİ
TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlık teklifinin ikinci maddesinin oy kullanma işlemi esnasında Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AK Partili vekillerin hatıra fotoğrafını CHP'li Barış Yarkadaş çekti.
TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlık teklifinin ikinci maddesinin oy kullanma işlemi esnasında Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AK Partili vekillerin hatıra fotoğrafını CHP'li Barış Yarkadaş çekti.
Dokunulmazlıklarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde ikinci maddenin oy kullanma işlemi esnasında Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Partili milletvekilleri ile birlikte oy kullandı. Davutoğlu ve AK Partili vekiller hatıra fotoğrafı çektirmek isteyince gazeteci olan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş devreye girerek, Davutoğlu ve AK Partili vekillerin fotoğrafını çekti.
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