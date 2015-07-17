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DAVUTOĞLU: SALI GÜNÜ AK PARTİ MYK'SINI TOPLAYACAĞIM


DAVUTOĞLU: SALI GÜNÜ AK PARTİ MYK'SINI TOPLAYACAĞIM
Tarih : 17 Temmuz 2015, 09:25
Puan Ver : Davutoğlu: Salı Günü Ak Parti Myk'sını Toplayacağım(7/10)4


Başbakan Ahmet Davutoğlu, bayram namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı. Davutoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Sultanahmet Camisi'nde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.



Bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalar yapan Başbakan Davutoğlu, "Ramazan Bayramı öncesinde birinci turu bitirme  hedefindeydik, bitirdik. Genel başkanlara, gösterdikleri misafirperverlik için  bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok açık yürekli istişarelerde bulunduk. Şimdi bu  tabloyu hep beraber değerlendireceğiz. Hem biz yani hükümeti kurmakla  görevlendirilmiş taraf olarak değerlendireceğiz hem de muhataplarım genel  başkanlar yaptığımız görüşmelerle ilgili bayramın da getirdiği atmosfer içinde  istişarelerde bulunacaklardır. Bayram sonrasında hemen çalışmalara başlayacağız  tekrar" dedi.

Başbakan Davutoğlu, "Salı günü Ak Parti MYK'sını genişletilmiş bir  şekilde toplamayı düşünüyorum. MYK'da arkadaşlarımıza hem bilgi aktaracağız,  değerlendirmeler yapacağız. Bütün bu izlenimleri aynı gün Bakanlar Kurulu ve  partinin diğer organlarında görüşeceğiz. En doğru kararları, en doğru adımları,  en doğru zamanda atmak için çaba sarf edeceğiz. Dolayısıyla bayram sonrasında  hemen bu çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Başbakan Davutoğlu, "Allah, başta Filistin olmak üzere Suriye'de,  Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, Somali'de, Orta Asya'nın değişik bölgelerinde zor  şartlarda bayramı kutlamak zorunda kalan kardeşlerimize yardım eylesin. Türkiye,  her zaman kendi içindeki barış ve huzuru sağlamak yanında dünyadaki bütün  mazlumlarla da omuz omuza bayramların en iyi şekilde idrak edilmesi için çaba  sarf etmeye devam etmiştir" dedi.








Etiketler: Davutoğlu  Salı  Günü  Ak  Parti  Myk  Sını  Toplayacağım    haber

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