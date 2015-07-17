

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bayram namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı. Davutoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Sultanahmet Camisi'nde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.







Bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalar yapan Başbakan Davutoğlu, "Ramazan Bayramı öncesinde birinci turu bitirme hedefindeydik, bitirdik. Genel başkanlara, gösterdikleri misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok açık yürekli istişarelerde bulunduk. Şimdi bu tabloyu hep beraber değerlendireceğiz. Hem biz yani hükümeti kurmakla görevlendirilmiş taraf olarak değerlendireceğiz hem de muhataplarım genel başkanlar yaptığımız görüşmelerle ilgili bayramın da getirdiği atmosfer içinde istişarelerde bulunacaklardır. Bayram sonrasında hemen çalışmalara başlayacağız tekrar" dedi.



Başbakan Davutoğlu, "Salı günü Ak Parti MYK'sını genişletilmiş bir şekilde toplamayı düşünüyorum. MYK'da arkadaşlarımıza hem bilgi aktaracağız, değerlendirmeler yapacağız. Bütün bu izlenimleri aynı gün Bakanlar Kurulu ve partinin diğer organlarında görüşeceğiz. En doğru kararları, en doğru adımları, en doğru zamanda atmak için çaba sarf edeceğiz. Dolayısıyla bayram sonrasında hemen bu çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.



Başbakan Davutoğlu, "Allah, başta Filistin olmak üzere Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, Somali'de, Orta Asya'nın değişik bölgelerinde zor şartlarda bayramı kutlamak zorunda kalan kardeşlerimize yardım eylesin. Türkiye, her zaman kendi içindeki barış ve huzuru sağlamak yanında dünyadaki bütün mazlumlarla da omuz omuza bayramların en iyi şekilde idrak edilmesi için çaba sarf etmeye devam etmiştir" dedi.