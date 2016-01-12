

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları:







Biz bu terör olayından en fazla zarar görmüş millet olarak her türlü teröre karşı mücadele edeceğiz. Nereden gelirse gelsin, hangi dili kullanırsa kullansın, terör yapan herkes insanlık suçu işlemisidir. Hangi türden olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı açık bir tavır sergileyeceğiz.







Bugün ülkemizde gerçekleştiren saldırada hayatını kaybedenlerin tümü yabancı uyruklu. Hayatını kaybeden ailelerine taziyelerimi ifade ediyorum.







Sayın Merkel'e taziyelerimi sundum. Terör karşısında dayanışma kararlılığımızı bir kez daha teyid ettim. Bu terörist saldırıların, demokratik ortamı hiçbir şekilde etkileyemeyecektir. Özellikle böyle bir yer, böyle bir topluluk hedef seçilmiş olabilir. Sadece onları değil bütün Türkiye'yi ve insanlığı hedef aldı.







SALDIRIYI DAEŞ GERÇEKLEŞTİRDİ







Saldırıyı bir DEAŞ terör örgütü gerçekleştirdiğini biliyoruz. DEAŞ'a karşı da yürüttüğümüz mücadelede hiçbir şekilde kararlılığımızdan bir adım dahi geri adım atmayacağız.







Bütün terör örgütlerinin insanlık düşmanı olduğu gerçeğini hep birlikte tekrar edelim. Yine bu çerçevede bugün karşı karşıya kaldığımız terörün en önemli kaynaklarından birisi Suriye'6deki iç gerilim ve ortaya çıkan güvenlik boşluğudur. Bundan en fazla etkilenen Türkiye'dir.







MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ







DEAŞ'ın Türkiye'ye tehdit teşkil etmesinin önüne geçilinceye kadar, uluslararası tehdidin ortadan kalkmasına kadar hem ulusal hem de uluslararası mücadelesine devam edecektir. Buradan da DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin masum Suriyelilere maledilmemesini tekrarlamak istiyorum. Masumlara sahip çıkarken teröristlere karşı en etkin mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.







Son dönemde bütün insanlığı tehdit eden terör olayları karşısında milli dayanışma bilinci ve kararlılığıyla hiçbir etnik, mezhep ve dini ayrım gözetmeksizin yaşama hakkını korumak konusunda herkese, siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Hangi terör örgütü olursa olsun, ister barbarca katliamlarıyla insanlığı tehdit eden DEAŞ olsun, ister Türkiye'de vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu tehdit eden PKK ve benzerlerine karşı omuz omuza mücadelemiz sürecektir.