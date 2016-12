Başbakan Ahmet Davutoğlu oyunu memleketi Konya'da kullandı.







Geçen seçimde olduğu gibi Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanan Ahmet Davutoğlu çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.İşte Davutoğlu'nun sözlerinden satır başları:



Bugün bir kez daha vatandaşlık görevimizi yapmak için 78 milyon olarak sandık başına gidiyoruz. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Bundan iki gün önce Cumhuriyet bayramımızı kutlamış ve istiklal şehitlerimizi anmıştık.







Her şeyden önce tüm milletime şu çağrıda bulunmak istiyorum. Tüm vatandaşları sandıklara gitmeye, ve bir demokrasi bayramı yaparcasına, tüm partilere karşılıklı iyi niyetimizi göstermeyi diliyorum. Bir kez daha huzur içinde sandık başlarına gidiyoruz. İlk kez bu kadar kısa süreli olarak sandıklara gidiyoruz. Şu ana kadar gördüğüm katılım da iyi. Her türlü tedbir alınmıştır. Her bir mahallede, her bir ilçede suhulet içinde seçimler yapılıyor.



Demokrasimize sahip çıkmak hepimizin görevi.







Tekrar milletimize cumhuriyet bayramından sonra bir demokrasi bayramı olmasını diliyorum.







BALKON KONUŞMASI YAPACAĞIM







Balkon konuşması Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığından bu yana devam eden bir gelenek oldu. Sonuçlar ne olursa olsun balkon konuşması yapacağım. Tekrar herkese hayırlı olsun.