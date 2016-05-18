

Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri için TBMM'ye geliş anı merakla beklenen Başbakan Ahmet Davutoğlu, çok sayıda milletvekili tarafından şeref kapısında karşılandı.







Hürriyet'in haberine göre Davutoğlu, genel kurul salonuna girmeden önce Meclis kulisinde bir süre oturdu. Davutoğlu'na bazı bakanlar, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri eşlik etti. Davutoğlu, milletvekilleriyle sohbetinde Mücahit Arslan'a nüfus cüzdanındaki isminin Ali ihsan arslan olduğunu hatırlatarak, bunun nedeni sordu. Mücahit Arslan, “Ben Ankara doğumluyum ama aile kökeni olarak Diyarbakırlıyım. Bir Diyarbakırseyahatinde babam nüfusa kaydımı yaptırmak istiyor. Nüfus memuru 'Mücahit' isminin irticai bir isim olduğunu ve yazamayacağını söylüyor. Bunun üzerine babam dedemin ve kendisinin adlarını birleştirerek, nüfusa ismimi Ali İhsan olarak yazdırıyor. Tüm çevrem bana Mücahit diye hitap eder” dedi. Bebekken kulağına isminin “Mücahit” olarak okunduğunu söylemesi üzerine ise Davutoğlu, “O zaman asıl olan kulağına okunandır” dedi. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş da yapılan mevzuat değişikliği ile isim değişikliklerinin kolaylaştığını hatırlatarak, “İsmini artık Mücait olarak değiştirebilirsin” dedi.