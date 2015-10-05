

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şırnak'ta polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü öne sürülen bir kişinin bir araca bağlanarak sürüklendiğini gösteren görüntüleri tasvip etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, olayla ilgili hukuki ve idari soruşturma için gerekli talimatların verildiğini bildirdi.







Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu görüntüleri tasvip etmediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:







“Bu olayla ilgili hukuki ve idari soruşturma için gerekli talimatlar verilmiştir. Bu son derece yanlış tavırlar her şeyden önce hukuk devleti kuralları içerisinde canlarını tehlikeye atarak terörle mücadele eden, bunu yaparken de bir tek sivilin bile zarar görmemesi için azami dikkat gösteren, bölge halkının güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet teşkilatımız tarafından kabul edilemez. Terörle yürüttüğümüz mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, hukuki zemini ve meşruiyeti aşındırmaya yönelik bu tür davranış ve tutumlara müsamaha göstermeyeceğimizi milletimize taahhüt ediyorum. Türkiye , terör örgütünün her türlü barbarlığına karşın, terörle mücadelesini hukuk içinde yürütecektir."