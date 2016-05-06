

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün memleketi Konya'yı ziyaret edecek.







Başbakan Davutoğlu, havalimanında partilileri tarafından karşılandıktan sonra cuma namazını Kapu Camii'nde kılacak ve namazın ardından hemşehrileriyle bir araya gelecek.







Davutoğlu'nun bugün kente düzenleyeceği sürpriz ziyareti, AK Parti Konya teşkilatı sosyal medyadan duyurdu.







"AK Parti'de yeni açılım" yorumlarına neden olan duyuruların yapıldığı başlıklar ise #ErdoğanliderimizDavutoğludeğerimiz#, #ReisliderimizHocadeğerimiz# oldu.







Davutoğlu'nun, ziyaretin ardından Bosna Hersek'e hareket edeceği belirtildi.