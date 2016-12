Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Teröristleri Silvan'dan temizleyeceğiz, kararlılığımızı kimse test etmesin veya bu konuda şüpheye de düşmesin” dedi. Başbakan Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Mehmet Görmez'i makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Silvan'da yürütülen operasyonun büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Silvan'daki operasyonu eleştiren kesimlerin, operasyonların AK Parti'nin seçim planlarına dönük bir faaliyet olduğu iddiasında bulunduklarını hatırlatan Davutoğlu, “Seçim sonrasında yaptığım ilk güvenlik toplantısında da bütün güvenlik birimlerimize çok net bir şekilde, 'Türkiye'de tek bir silahlı terörist kalmayana kadar bu mücadele sürecek' dedim. Kimse şov yapmaya kalkmasın. Silvan'da neyin ne olduğunu, hangi sokakta, hangi okulda, hangi binada nasıl bir yığınak yapıldığını biz biliyoruz. Çok net ifade ediyorum, kararlılığımızı kimse test etmesin veya bu konuda şüpheye de düşmesin. İnsani yardım ve diğer ihtiyaçlar konusunda da her türlü tedbir alınmıştır” diye konuştu. Bugün dahi şehit haberlerinin geldiğine işaret eden Davutoğlu, “HDP milletvekillerinin şehit haberlerine yol açan terör örgütüne açık ve net bir tavır koymak yerine, güvenlik birimlerini hedef alması da bütün milletimizin takdir etmesi gereken bir husustur” dedi.



Davutoğlu, Manisa Valiliği'nin Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda gözaltına alınan kadınlara kelepçe takılmasına ilişkin açıklamasında yer alan ifadelerle ilgili ise, “Bu, maksadını aşan bir ifadedir. Maksadın ne olduğunu tartışmak da istemem. Kesinlikle 78 milyonun her biri bizim için 'olumlu imaja' sahiptir ve her hukuki soruşturmada hakları, hukukları, en önemlisi de izzetleri ve onurları da devletimizin teminatı altındadır” dedi. Davutoğlu, “Manisa Valisiyle ilgili bir tasarruf söz konusu olacak mı?” sorusunun tekrarlanması üzerine, “Ben gerekeni söyledim, bakarız” dedi.



Davutoğlu, Suriye'ye kara operasyonu düzenlenmesi konusundaki tartışmalarla ilgili bir soru üzerine de, “Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdit olursa, oraya dönük çalışma yapılır. Kısa dönemde böyle bir beklenti içinde olmamak icap eder” diye konuştu. Bakanlık sayısının arttırılması ve bazı bakanlıkların ayrılmasına ilişkin bir soruyu Davutoğlu, şöyle cevapladı: “İlk atamada bu yapıların değişmesi kanunen mümkün değil. İleride ihtiyaç hasıl olursa gerekli çalışmalar yapılabilir. Ama bakan sayısında öyle çok büyük artışları da bekleyin.”