Başbakan Davutoğlu Kocaeli'de gençlik çalıştayında konuştu. Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:







"Kocaeli 2001 yılında bize inanmış, 2002 yılında bu yana desteğini artırarak yanımızda olmuştur. Bizim Kocaeli'yle olan gönül bağımız daha da güçlenecek.







Diğer partiler herhangi bir şekilde halkla bir araya gelemiyorlar. Bizse seçimi bitirdik, kampanya devam ediyormuş gibi yollara revan olduk.







Mardin, Van, Bingöl, Silop, Diyarbakır, Şanlıurfa'daydım, oradan sizlere selam getirdim. İzmir, Manisa, Konya, İstanbul'daydım, şimdi buradaydım. Biz enerjiyi milletimizden alırız, hem çalışırız, hem de bu ülkenin birliği beraberliği için yola çıkarız.







Bizim hayallerimiz var, hayali olmayanlar utansın. Rüyası, ideali olmayanlar utansın. Biz birbirimize doğruları telkin etmek için bir araya geliriz. Kendi adıma sizlerle bir araya gelmekten ayrı bir heyecan duyuyorum. Hiçbir oyun, tuzak karşısında moralinizi bozmayın, inancınızı yitirmeyin.







3 Kasım 2002'den bu yana, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri haline getirdik. Siyasi ve ekonomik reformlarla Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırdık. Siz gençlerimizin daha aydınlık bir Türkiye'de yaşaması için çaba gösterdik. Türkiye'nin adalet ve kalkınma yolunda kat etmesi gereken mesafeyi sizlerle aşacağız.







Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiğimizde alternatif eğitim sistemi oluşturmuştuk. Şimdi programı gördüğümde o kadar heyecan duydum ki. İşte alternatif eğitim. Birbirinizi eğitin, birbirinize ders verin. Gruplar halinde meseleleri tartışın. Hitabetinizi, bilgi birikiminizi geliştirin. Kitaptan daha aziz bir dost yoktur. Doğu ve batı klasiklerini mutlaka okuyun. Kelam-ı kadimi de hiç eksik etmeyin.







"SADECE BİRBİRİNİZİN KANKASI OLMAYIN"







Araştırın, görün, konuşun ve birbirininiz sadece kankası olmayın, olun ama aynı zamanda dava, ilim kardeşi olun ve hep talebe olduğunuzu aklınızda tutun. Bana hoca diyorsunuz ama aynı zamanda ben de talebeyim.







Fikir ayrılıkları olur, dozu yüksek tartışmalar olur. Sizden farklı düşüncelere sahip olsalarda en güzel dille, medeni dille tartışacaksınız. Tartışan, eleştiren, konuşan bir yaklaşım sergileyeceksiniz. Çatışanlara karşı muhabbeti öğreteceksiniz. Bu ülkenin her bir gencini kazanmak için çaba sarf edeceksiniz. Varlık nedeniniz insanı, tabiatı, yaşadığımız ülkeyi korumak olmaldır.







"KARİYERİZM GÖRMEK İSTEMİYORUM"







Çocuğa ve kadına kim şiddet uygularsa öncelikli vazifeniz onu durdurmak ve en net tavrı almalısınız. Her türlü ayrımcılığın tam karşısında olun. Her zaman her yerde adaletli olun. Bu ülke, bu millet için fikir çilesi çekin. Ben AK Parti gençliğinde kariyerizm görmek istemiyorum. Merhamet ve şefkat sahibi olun. Kendinizi geleceğe hazırlayın.







TERÖRLE MÜCADELE







Türkiye'nin birliğine kast edenlere karşı mücadelemiz sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek yoğunluklu mücadelemizi veriyoruz. Destanlar yazan güvenlik güçlerimizin alınlarından öpüyorum. Yürüttüğümüz etkin ve kararlı mücadele karşısında bölücü örgütün durumu ortada. Bitme durumuna gelen örgüt yeni oyunlara yelteniyorlar.







Bu ülkenin başbakanı ve vatandaşı olarak, Diyarbakır'a gittiğimizde 7 kardeşimizi şehit ettiler. Ertesi gün 4 değil 9 bakanla Diyarbakır'a gittim. Orada ses verdim. Diyarbakır'daydık, Diyarbakır'dayız, Diyarbakır'da olacağız. Cuma namazı sonrası da onbinlerce Diyarbakırlıyla bir araya geldik. Bu ülkenin şehirleri, ilçeleri, köyleri teröristlerden temizleninceye kadar mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek. Teröre destek verenler de adalet karşısında hesap verecek.







DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI







Geçen hafta fezlekelerin yargıya intikali için teklif verdiler. Bu teröre destek verenlerin tümünün ve diğer fezleke sahiplerinin adalet önüne çıkması için imzalar verildi. Dokunulmazlıkların siyasetin kirlenmesine izin vermeyiz. Terörün sözcülüğü yapılmasına asla izin vermeyiz. Ne Meclis'te, ne bu ülkenin hiçbir yerinde teröristlerin mevcudiyetine izin vermeyeceğiz. Kılıçdaroğlu da bizim teklifimize gönüllü değil, zorunlu destek vermek zorunda kaldı. Çünkü kaçacak bir yeri yok. Birlikte teklif veremediler. Gelmediler, imza vermediler. 316 yola çıkınca onların da bizim arkamıza takılmak kaldı. Bizim açtığımız yolda hep gelecekler. Muhalefet milletvekillerine sesleniyorum, teröre destek veren milletvekillerinin dokunulmazlık zırhına sığınmalarına izin vermeyelim.







YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI







Güçlü ve müreffeh Türkiye'yi inşa etmemizin tek yolu demokratik, sivil bir anayasadır. Muhalefet partileri uzlaşma çağrımıza karşılık vermediler. Kendi anayasa komisyonumuzu kurarak çalışmalara devam ettik. Bu çalışmayı da tamama erdireceğiz. Sözü olan, önerisi olan herkesi çalışmaya katkı sunmaya davet ediyorum. En kısa zamanda Türkiye'yi sivil, özgürlükçü bir anayasa ile buluşturacağız.







DÜZCE'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU







Başbakan Davutoğlu toplu açılış töreninde Düzce'de konuştu. Konuşmasından satırbaşları şöyle:







81 TESİSİMİZ DÜZCEMİZE HAYIRLI OLSUN: "591 milyon lira değerindeki 81 tesisimiz Düzcemize hayırlı uğurlu olsun. Her bakanlığımıza ait yatırımlarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz.







Eski Türkiye'nin ne demek olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Bunun tanığı oldunuz. Düzce'nin içler acısı halini biliyorsunuz. Koasliyon hükümetlerinin bu ülkeyi ne hale getirdiğini siz biliyorsunuz. Eski Türkiye demek fakirlik, işsizlik, özgüven eksikliği demekti. Allah o günleri bir kez daha göstermesin. 7 Haziran'da Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlere en güzel dersi siz verdiniz.







KİMSE HASTA ADAM MUAMELESİ YAPAMAYACAK: Millete hizmet üretmeyen, hastane kapılarında eziyeti reva gören anlayışa yer yok. Türkiye'yi o noktalardan aldık bu noktalara getirdik. Ülkemizin çehresini değiştirdik. Milletimizin kendine güvenini getirdik. Türkiye'ye bir daha kimse hasta adam muamelesi yapamayacak. Türkiye'ye kimse yukarıdan bakamayacak.







BİZİ DURDURMAK İSTEYENLERE İNAT GELİRİMİZİ ARTIRACAĞIZ: Küresel ekonominin toparlanamadığı bir ortamda kalkınmamızı sürdürüyoruz. 2 seçime rağmen yüzde 4 büyüdük. Avrupa ülkelerini ikiye üçe katladık. Etrafımızda ateş çemberi var ona rağmen yüzde 4 büyüdük. Bizi durdurmak isteyenlere inat gelirimize gelir katacağız.







2015 yılında yaklaşık 700 bin kişiye ilave istihdam sağladık. ABD'den sonra en fazla istihdam üreten ülke biz olduk. Kadınlarımızı işgücüne kattık. AK Parti hükümetlerinin mali disipline verdiği önemi dünya biliyor.







Kendi partisini yürütmekten aciz olanlar Türkiye'yi yönetebilir mi? Proje üretemeyenlerden, siyaset geliştiremeyenlerden hayır gelir mi? Kurultay, kongre kavgalarına girdiler. Biz sizinle birlikteyiz. Siyasete nezakete sahip olmayanlardan bu millete hayır gelir mi? Daha iyisi için çaba göstermeye devam edeceğiz. 3 ay içinde bütün vaatlarımızı yaptık. Reformların yüzde 70'ini yaptık.







SON SİLAH MAĞMAYA GÖMÜLENE KADAR...: Türkiye küçülsün, içine kapansın istiyorlar. Etraftaki dizaynlara müdahil olmasın istiyorlar. Biz bu oyunların, tuzakların farkındayız. Bu hain odaklarla sonuna kadar mücadeledeyiz. Bu aziz ülkenin her bir şehri, ilçesi, beldesi, mezası, ovası, dağı hain teröristlerden temizleninceye kadar mücadelede kararlıyız. Türkiye'nin sorunlarını çözemeyen bir ülke haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.







Hevesleri kursaklarında kalacak. Kazdıkları çukurlara kendileri düştü. Milletimizden tepki görünce çark ediyorlar. Derslerini aldılar. Milletimiz gerçek yüzlerini gördü. Son silah mağmaya gömülünceye kadar mücadelemiz bitmeyecek. Kobani olaylarından bu yana terör güzellemesinden başka bir şey yapmadılar. Eli kanlı eşkıyalara destek oluyor.







DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI: Gururla söylüyorum, sizin Meclis'e gönderdiğiniz yiğit 316 milletvekili yek vücut olarak gereken adımı attı. Hodri meydan dedik, 316 AK Parti yiğidi yanında başka yiğit yok. Blöf yapıyoruz zannettiler. CHP çark etti. Biz teklifi verince arkamızdan geliyorlar. Onlar bizim ayak izlerimizi takip edecekler. Onlarda öne çıkacak yiğit, yürek yok.







KARAMAN'DAKİ TECAVÜZ OLAYI: Parti genel başkanlığına kasetle geldiği günden bu yana sürekli hakaretler iftiralar yapıyor. 1 Kasım'da Düzce'den ders aldı. Şimdi de bizden bir ahlak ve siyaset dersi alacaklar. Eski CHP'nin bile gerisine düştü. Seviyesini aşağıların aşağısına çekti. Bize hakarete başladı. O sapıkla uğraşaklarına bizimle uğraşmaya başladı. Bildiği tek şey hakaret, iftira. Başarısız bir genel başkan. Girdiği seçimleri kaybediyor, partisine hakim değil. Dersini aldı. Bu başarısızlıkları örtmek için hakaretle gündem değiştirmeye çalışıyor.







Yıllarca dokunulmazlık üzerinden partimizi suçladı.Onların niyeti farklıydı, oyunlarını boşa çıkardık. Teröre destek veren milletvekillerini yargıdan kaçırmak için oyun oynadılar. Dokunulmazlıklarla ilgili teklif bu hafta içinde tüm milletvekilleriyle imza verdi. Muhalefet milletvekillerinden de aynı samimi, dürüst tavrı bekliyoruz.







GÖLGE ETMEYİN: CHP Genel Başkanı bu konuyu çarpıtma çabasına girdi. Hem ucuz bir kahramanlık hem ucuz bir siyaset. Aklı sıra partimize yönelik yeni bir iftira kampanyasına start veriyor. Herkes 1 Kasım'da dersini aldı. Teröristi kınamaktan daha çok hükümetimizi karalamakla uğraştılar. Boş çaba. Gölge etmeyin başka bir şey istemeyiz.







YENİ ANAYASA SÜRECİ: Aynı tavrı anayasa sürecinde de sergilediler. Masadan kaçtılar. Şimdi de aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Onlar darbe dönemlerinin ürünleri. Dayatmalarda bulundular. Onlar hayırlı hiçbir işe evet demediler. Niyetleri farklı. AK Parti olarak tüm çabamız yeni Türkiye'yi inşa etmektir. Önerisi olan herkesi dinleyeceğiz. Önümüzdeki birkaç ay içinde taslağı hazırlayıp milletimizin huzuruna çıkacağız.







Ekmeğimizi, aşımız, kardeşliğimizi, birlik ve dirliğimizi daha da artıracağız. Bizler şiddet dilini reddediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın hukukunu koruyoruz. Bütün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama derdindeyiz. Milli birliğimize zarar verecek uygulamaları biz kaldırdık. Yatırımlarımızı götürdük, hizmet üretmeye devam ettik.