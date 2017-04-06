

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan referandumuna iki gün kala birilikte son mitinglerini Konya'da yapacak.







Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre Konya'daki mitingin ev sahipliğini eski başbakan Ahmet Davutoğlu yapacak.







Referandum için Cumhurbaşkanı ve Başbakan 6 ilde ortak miting yapma kararı aldı. Mitinglerin Ankara, İstanbul,İzmir, Diyarbakır, Van ve Kayseri'de yapılması planlanmıştı. Ancak Erdoğan'ın sesinde yaşadığı sıkıntı nedeni ile bazı programlarda değişikliğe gidildi.







Geçen haftasonu ilk kez Ankara'da buluşan Cumhurbaşkanı ve Başbakan bu haftasonu da İstanbul ve İzmir'de birlikte olacaklar.







kaynak:habertürk