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DAVUTOĞLU: İNŞALLAH BU ZOR GÜNLER GEÇECEK


DAVUTOĞLU: İNŞALLAH BU ZOR GÜNLER GEÇECEK
Tarih : 24 Eylül 2015, 10:00
Puan Ver : Davutoğlu: İnşallah Bu Zor Günler Geçecek(8/10)7


Başbakan Ahmet Davutoğlu bayram namazını Diyarbakır'daki Ulu Cami'de kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Davutoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Davutoğlu, “İnşallah ülkemizin etrafındaki ateş çemberinin getirdiği bu zor günler geçecek. Bu zor günlerde en büyük gücümüz, bayram günlerinde olduğu gibi omuz omuza durmamızdır, kardeşliğimizi baki kılmamızdır, bizi ayırmak, bölmek isteyenlere karşı kelime-i tevhid etrafında ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin eşit vatandaşları olma bilinciyle ayakta dimdik durmamızdır” diye konuştu.



‘SEÇİM ZİYARETİ İÇİN GELMEDİM'



Davutoğlu, bölgedeki operasyonların terör odaklarını yönelik gerçekleştirildiğini söylerken, bir soru üzerine de Diyarbakır'a ziyaretinin bir seçim ziyareti olmadığını ifade etti.








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