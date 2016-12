Başbakan Ahmet Davutoğlu NTV Televizyonu'nda canlı yayına katıldı. Gazeteciler Mustafa Karaalioğlu, Fikret Bila, Seda Öğretir ve Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlayan Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:







AK Parti kongresiyle ilgili bir çok yorum yapıldı. Erdoğan'ın MKYK'sı denildi. Binali Yıldırım imza toplanıyor dendi.







AK Parti kongresine dikkat çekmek isterim. AK Parti Türkiye'nin en genç partilerinden biri. Buna rağmen ortak bir teamülü olan bir hareket. AK Parti kadrolarında geniş bir insan havuzu var. AK Parti'nin kaderiyle ülke kaderinin ortak olduğu başka bir parti olmadı. Siyasi tarihimize baktığımızda bunu görürüz. MKYK Listesi gayet başarılı bir listeydi. Tek bir liderle güçlü bir şekilde çıktı. MKYK listesi aynı zamanda yenileşme ve tazelenmeyi müjdeliyor.







Kongrede AK Parti'nin fabrika ayarlarına döndüğü, kuruluş felsefesine döndüğü gibi bir açıklama yapıldı. Türkiye hangi değerlerinden uzaklaştı da tekrar fabrika ayarları ihtiyacı seçildi?







Hiçbir zaman insanlar aynı kalmaz. AK Parti'nin kurucu değerleri çok önemliydi. Ortak akılla hareket edilir AK Parti'de. Milletten ayrı düşülmez, millete tepeden bakılmaz. Bazı araştırmalarımızda böyle şeyler çıktı karşımıza. Ama 2001'de hiçbirimizin makamı yoktu. Kibirden uzaklaşıp yol yürüdüğümüzde bu makamlara geldik. Ama bunları terkedersek bu makamlarda duramayız. Mekanik bir şeyden değil bir zihniyetten bahsediyoruz.







Biz 28 Şubat'ın tüm sancılarıyla beraber AK Parti'yi kurduk. Bir şeyler azalmışsa bunun muhasebesini yapmak lazım.







Sonunda ortaya çıkan birlik ve beraberliğin tahkim edildiği 1353 oyun tümünü alarak genel başkan seçilmiş olmam AK Parti delegelerinin birikimin bana gösterdiği teveccüh. MKYK listesi de bunu yansıtan, tecrübeyle tazelenmeyi yansıtan bir liste halinde ortaya çıktı ve birlikte sunuldu. Genel başkan adaylığı MKYK tek bir bütün içinde sunuldu. AK Parti bundan güçlenerek çıktı.







Bakınız müzik yok. Şehitlerimiz dolayısıyla yaptırmadık. Bu anlamda coşku ifade eden çiçekler güller kongrenin ayrılmaz unsurları yok. Ama salondaki coşkuyu herkes gördü.







7 Haziran'da 3 dönemde kurucu kadrolar aday olamadı diye oy düşmesi yorumları yapıldı. Misal Abdullah Gül'e yakın isimler listede yer almadı.







Abdullah Gül bizim Cumhurbaşkanı'mız ve ilk Başbakanı'mızdır. Akademik kariyerimden siyasete geçişim onun sayesinde olmuştur. Aynı zamanda çok yakın dostumdur. Bu yola, bu harekete katkı sağlamış herkes bizim için değerlidir. İsimlerin şuna, buna yakın olması denmesi doğru değil. Eğer biz AK Parti'nin içinde ikinci kaderler oluşturursak Türkiye'nin kaderine de olumsuz yansır. Böyle bir durum söz konusu değil. Bakın Abdullah Gül ile Erdoğan arasında ne oldu? Önce biri Başbakan oldu. Sonra Abdullah Gül Dışişleri Bakanı oldu. Sonra Cumhurbaşkanı.







Birinci çoğul şahıstan, tekil şahıslara kayma açıklamaları geldi. Bu da mı kurucu değerlerle değerlendirilmeli?







Şahsen beş kez bir ibadeti tekrar etmek, bir ritüeli tekrar etmek değil, yaptığımız eylemlerle ilgili muhasebe yapmaktır. Mesele gidip de ibadet değil, oturup yalnız kalmak… Her dinde bu var. Kendisiyle hesaplaşmayan birinin başkasıyla hesaplaşma gücü olmaz. Kendisini sorgulama dürüstlüğüne sahip olmadan başkası üzerinden doğrulama yapmak da doğru olmaz. Söylediğiniz hususlar, hepimizin bu değerleri düşünceleri bir muhasebe imkanı olarak görmesinden.







Şimdi biz bu muhasebeyi yapıyoruz. Nerede varsa bir kibir, bazı hususlarda arkadaşlarımızın dikkatini çekiyoruz. Bir yerde şahsi çıkarlar için kullanıldığını gördüğümüzde ona karşı tedbir almak da bizim sorumluluğumuz…







Herhalde Bülent Arınç'ın açıklamasını kast ediyorsunuz… Bunlar AK Parti kadroları içinde iç muhasebe açıklamaları olabilir. Ben toplantılarda söylüyorum, hiç kimse zihnine sansür koymasın. Ama iş bitip de yola çıktığımızda orada farklılıklar biter.







Kongrede yaşanan süreçle ilgili böyle yönettiğiniz için ya da böyle yaptığınız için memnun musunuz?







Üzerime aldığım görevi her zaman sorgularım. 1353 delegenin tüm oylarını aldım ben buna bakarım. Dedikoduları bir kenara bırakalım. Adaylar 2-3 kişi de olabilirdi. Ben o delegelere güvenmezsem bu iş olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ardından ki güçlü ve karizmatik bir liderin ardından tüm delegelerin oylarını aldım.







Ben eğer ortaklığı koruyamazsam döner kendime nerede yanlış yapar diye söylerdim. Benim birinci görevim bu partideki ortaklığı korumak. Hata yapmadığımı düşünüyorum. Hata yapmış da olabilirim. Kongre sonrası herkes evine gitti ben İstanbul'a gidip Genelkurmay Başkanı'yla buluştum.







Çerçevelediği çapta böyle bir tansiyon olmamıştı. Siz de çok o süreçte ne yapacağınız merak edildi. Şimdi bakınca o süreci kongreyle ilişkin duyduğumuz dedikodular, böyle yönettiğiniz için iyi hissediyor musunuz? Hangi gerekçeyle böyle davrandınız?







Attığım her adımdan, üzerime aldığım görevi yerine getirirken gerçekleştirdiğim her eylemden sonra bir muhasebe yaparım. Şu anda bugün AK Parti kadroları eğer 1353 delege tek bir genel başkanda mutabık kalmışsa ben bundan iftihar ediyorum. Şöyle mi oldu böyle mi oldu, onu ben tartışmam. Ne yapıldı, ondan önce ne oldu… Benim görevim o delegelerle gönül bağı kurmak. Farklı iki, üç aday da çıkabilirdi. Çıkmış olsaydı da ben kazanmış olsaydım, hangi delegenin kime oy verdiğini sormazdım. Ben o delegelere güvenmezsem ben o yola çıkmam. Bakın birçok şey işte…







Çıktım konuşmamı yaptım, bir hafta önce de zihnimde olan konuşmaydı. O dedikoduların benim psikolojimi etkilemediğini söylemek istiyorum. Eğer böyle bir ulvi görev, gerçekten son derece karizmatik bir liderden sonra sayın cumhurbaşkanımızdan sonra, bir mutabakatla seçilen genel başkan olma hüviyeti bana verilebilecek en büyük şeref.







Bu anlamda baktığımda başarılı olduğumuz kanaatindeyim ve hata da yapmadığımı düşünüyorum. O delegelerden biri kalkıp benden hesap sorsaydı, her zaman söylemek kolaydır. Her arkadaşım bana yanlış gördüğünde seni güzel sözle şununla düzeltirim diyebilmeli. Ama 1353 delege böyle bir şey yapmadan mutabakat vermişse, onlardan bana gönlüme verilen en güzel hediye olarak görürüm.







MKYK ile ilgili hemen bir gün sonra, herkes evlerine gitti, ben nereye gittim? İstanbul'a gittim, NATO'nun genelkurmay başkanlarına konuşma yaptım ve gece geç vakte kadar genelkurmay başkanımızla birlikte… Sonra geri döndüm, yarın MYK'yı ilan edeceğim dedim. Orada da görevim ne benim? O delegelerin ortak vicdanını bir eylem planına dönüştürecek karargah oluşturmak. O şunu demiş bu bunu demiş o an itibaren bitmiştir.







Türkiye'yi idare eden birisi olarak tansiyon düşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Sürekli havalarda bulutlar dolaşıyor. Bir de şu var tabi. Aynı gün çok üzücü. Coşku içinde MKYK yapmak istiyoruz ama o aralarda da bir kulağım Cizre'de, diğer kulağım mülteci olaylarında, yabancı heyetlerle görüşerek… Bugün kongre var, hayat dursun denmiyor. Fitne fesat terör de durmuyor. O zaman sizin benim yüreğim kongredeyken, aklım Cizre'de, aklım bir polis konvoyuna yapılan saldırıda. Bir başka aklım mültecilerde. Bu hayatın dokusu.