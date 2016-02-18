

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:







Dün yapılan saldırı hem aziz milletimize hem de Silahlı Kuvvetlerimizde şerefli bir görev yürütmekte olan asker ve sivil memurlarımıza yönelik olmuştur. Silahlı Kuvvetlerimize bir kez daha taziyelerimi ifade ediyorum"







"Hepimizin asli görevi, milletimize ve tarihe karşı sorumluluk hissettiğimiz ana vazifemiz; bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü koruyarak bu ateş çemberinin içerisinde varlığını sürdürmesi, güçlenmesi ve bütün bu zorluklarla mücadele edecek kudrete erişmesidir."







"İkinci çağrım, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarınadır. Terör karşısında, kaynağı ne olursa olsun, piyonu kim olursa olsun, omuz omuza vermeliyiz."







"YPG'yi sanki demokratik bir unsur gibi masaya davet etmek isteyen örgütlere de buradan, bu terör saldırısı sonrası bir kez daha sesleniyorum. Nasıl El Kaide masaya oturamazsa, nasıl DEAŞ masaya oturamazsa, terör örgütü olan YPG de masaya oturamaz. Eğer oturacak olursa, daha dün Suriye Temsilcisinin de ifade ettiği gibi, katil rejimle birlikte katiller arasında belki yer alabilir, o bizi ilgilendirmez."







"Elimizde bütün deliller mevcut, nereden gelmişler, nasıl organize olmuşlar, bölücü terör örgütü, bunlar nerede...Bu detayları vermiyorum ama bizce malumdur ve bütün ülkelere de bu bilgiler aktarılacaktır. Bugün Dışişleri Bakanlığı'na talimat vereceğim, başta P5 üyeleri olmak üzere bütün ülkelere dağıtılacak ve 'YPG terör örgütü değildir' diyenlere de belgeleriyle ortaya konulacak."







"Dünkü saldırı da doğrudan Türkiye'ye dönük bir saldırıdır. Bunun müsebbibi YPG'dir, bölücü terör örgütü PKK'dır. Dolayısıyla her yerde ve her şartta bunlara karşı gerekli tertibat alınacak. Türkiye'ye dönük hiçbir saldırı şu ana kadar karşılıksız kalmamıştır. Bu karşılığın en etkin şekilde nerede, nasıl olacağı konusunda da yapılacak çalışmalar bizde mahfuzdur."







"Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere hiçbir NATO üyesi ülkenin, Afganistan'da omuz omuza durduğumuz ülkenin, Türkiye'nin kalbinde bize saldırı yönelten bir terör örgütüyle ilişki kurmasını mazur görmeyiz ve bu konuda da tutumumuzu en açık ve en güçlü şekilde ifade ediyoruz."