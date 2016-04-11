

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü ile kente İstiklal Madalyası verilmesi törenine katılan Başbakan Davutoğlu, "Bu Şanlıurfa'ya altıncı gelişim. Size bir hediye ile geldik. Elimizde İstiklal madalyasıyla Şanlıurfa'dayız" dedi. Davutoğlu, "Başbakanlığım döneminde Başkent dışındaki ilk bakanlar kurulu toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleşecek" diye konuştu.







Başbakan Ahmet Davutoğlu, özel uçak "ANA" ile saat 00.05'te Şanlıurfa'ya geldi.







Davutoğlu'nu, GAP Havaalanı'nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ve diğer yetkililer karşıladı.







Başbakan Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Şanlıurfa'ya geldi.







BAKANLAR KURULU ŞANLIURFA'DA TOPLANIYOR







13 yıl aradan sonra ilk kez Ankara dışında toplanacak Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek olan Davutoğlu, toplantı öncesinde Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü ile kente İstiklal Madalyası verilmesi törenine katıldı.







Törende konuşan Davutoğlu'ndan satır başları şöyle...







"Bu Şanlıurfa'ya 6. gelişim. Elimiz boş gelmeyelim dedik. Size bir hediye ile geldik. Düşündük baktık Şanlıurfa'nın gecikmiş bir hakkı var. İstiklal madalyası. Elimizde İstiklal madalyasıyla 11 Nisan'da 96. kurtuluş yıl dönümünde Şanlıurfa'dayız. Sizler de bizler de her zaman başımız dik olacak. Her zaman hürriyetin, istiklalin bekçisi sözcüsü olacağız.







Şanlıurfalılar bu şehri savunarak aslında Anadolu'daki istiklal ateşinin de öncülüğünü yaptı.







Bir gün Halep te Rakka da Humus da Şam da özgür olacak inşallah.







Şanlıurfa'yı kardeşlerinden ayırmaya çalıştılar. 100 yıl sonra Şanlıurfalılar kardeşlerine kucak açtı.







Şanlıurfa'yı hızlı trenle buluşturacağız. 3 milyon dönümlük araziyi sulamaya açacağız.







Bakanlar kurulumuzla birlikte huzurunuzdayız. TBMM başkanıyla birlikte buradayız, 78 milyonun yüreğiyle buradayız. Başbakanlığım döneminde Başkent dışındaki ilk bakanlar kurulu toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleşecek.







İstiklal madalyanız hayırlı uğurlu olsun"







FARUK ÇELİK: BİRLİĞİMİZİN NİŞANESİ OLARAK BAŞIMIZDA TAŞIYACAĞIZ







Törende konuşan Bakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise, şöyle konuştu:







"Öncelikle bize şanlı bir geçmişi miras bırakan vatan bayrak ezan için canından geçen milli mücadele kahramanlarını rahmetle anıyorum. Bir tarih yazanlar var bir de tarih okuyanlar. Şanlıurfa'nın şanlı evlatları kanlarıyla tarih yazdı. O tarihi okuyamayanlar birliğimize kast etmemeye çalışanlar başaramadınız. Bundan sonra da başaramayacaksınız.







Şanlıurfalılar Suriyeli kardeşleriyle ekmeğini paylaşıyor. Ekmeğimizi biz paylaşırız, lokmamızı paylaşırız ama asla asla vatanının bölünmesine müsamaha göstermeyiz. İstiklal madalyasını birliğimizin kardeşliğimizin nişanesi olarak başımızda taşıyacağız."