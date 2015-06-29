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DAVUTOĞLU, EKMELEDDİN İHSANOĞLU GÖRÜŞMESİ 35 DAKİKA SÜRDÜ


DAVUTOĞLU, EKMELEDDİN İHSANOĞLU GÖRÜŞMESİ 35 DAKİKA SÜRDÜ
Tarih : 29 Haziran 2015, 13:24
Puan Ver : Davutoğlu, Ekmeleddin İhsanoğlu Görüşmesi 35 Dakika Sürdü(7/10)9


Davutoğlu, MHP'nin Meclis Başkan Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu kabul etti.



Meclis Başkanlığı için destek turuna çıkan MHP'nin Meclis Başkan Adayı İhsanoğlu, saat 12.16'da Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmek üzere Ak Parti Genel Merkezi'ne geldi. Girişte basın mensuplarını selamlayan İhsanoğlu,

yaklaşık 35 dakika sonra saat 12:50'de açıklama yaptı.

İhsanoğlu, "TBMM'nin itibarının kazandırılması lazım. Yürütme karşısındaki yerinin belirlenmesi lazım. Meclis yürütmeye tabi değil, yürütme Meclis'in kontrolünde olmalı. Meclis'in basmakalıp kanunların gelip mühürlerin basıldığı, gece yarısı kanunların getirilip basıldığı bir yer olmaması lazım. Bunun yanında Meclis'in kendi çalışmalarının gözden geçirilmesi lazım. Bir iç tüzük çalışması yapılmıştı onun düzenlenmesi lazım. Takdir 550 milletvekilinin" dedi.








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