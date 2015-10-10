









Başbakan Davutoğlu: "Üç aydır şehit edilen onca askerimiz ve korucumuz varken, PKK'nın döşediği mayınlarla hayatını kaybeden, PKK'nın bombaladığı çorbacıda hayatını kaybeden siviller varken, onları görmezden gelip, daha ortada kesin bir veri yokken, bugün bu saldırıyı yapanlar konusunda hükme varıp, bir de devleti mesul göstermek, parlamentoda temsil edilen bir partinin genel başkanına yakışmaz. Bu açık bir tahriktir. Buradan bütün vatandaşlarımıza bu tahrike kapılmamaları ricasında bulunuyorum. 6-7 Ekim olaylarında nasıl tahrik yapmışsa Sayın Demirtaş, nasıl halkı sokağa dökmüşse şimdi de aynı oyunun içindedir.







'AÇIK BİR TAHRİKTİR'







Bu saldırıyı yapanlar konusunda hükme varıp devleti göstermek açık bir tahriktir. 6-7 Ekim olaylarında nasıl insanları sokağa dökmüşse bugün yaptığı da aynısıdır. hangi siyasi görüşte olursanız olun, lütfen bu tahriklere kapılmayın. Her türlü güvenlik önlemini alacağız. Demirtaş'ın bu sorumsuz açıklaması karşısında sağduyuya sığının.







DEMİRTAŞ FAİLLERİN YAKALANMADIĞINI SÖYLÜYOR AMA...







Demirtaş Diyarbakır ve Suruç'ta faillerin yakalanmadığını söylüyor ama failler yakalanarak hukuka teslim edildi. Biz DEAŞ mevzilerini 23 Temmuz'da neden hedef aldık? Çünkü 32 vatandaşımızın katliamının arkasında DEAŞ vardı ve cezalandırdık. 2 polisimizi de PKK katlettiği için cezalandırdık ve cezalandırmaya da devam edeceğiz.



Teörü kim yaparsa yapsın insanlık suçu işlemiştir. Şu anda böyle bir saldırıyı yapma kapasitesine sahip örgütler bellidir. DEAŞ, PKK, MLKP ve DHKP-C."



