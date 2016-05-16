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davutoğlu da gönlündeki başbakan'ı önerecek

DAVUTOĞLU DA GÖNLÜNDEKİ BAŞBAKAN'I ÖNERECEK

Ak Parti'de, 22 Mayıs'ta genel başkanlık ve başbakanlığa veda edecek olan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yarın yapılacak aday temayülü toplantısına katılması bekleniyor.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 16:25
Puan Ver : Davutoğlu Da Gönlündeki Başbakan'ı Önerecek(6/10)7


İlk temayül yoklaması bugün Genel Merkez'de gerçekleştirilecek toplantıda ele alınacak. İl ve ilçe başkanlarının yanı sıra il kadın ve gençlik kolları başkanları, kurucu üyeler, MYK ve MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri de temayüle davet edildi.



Partililere “22 Mayıs'taki Kongrede Genel Başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz” sorusu yöneltilecek. Katılımcılardan tek aday önermeleri istenecek ancak 2 aday yazmaları halinde bu da kabul edilecek. Ak Parti, milletvekillerini ise yarın genel merkezdeki salonda toplayacak. Meclis çalışmaları nedeniyle öğle saatlerinden önce genel merkezde toplantı yapılması bekleniyor. Toplantıya “büyük ihtimalle” Davutoğlu da katılacak. Katılması halinde Davutoğlu'nun da burada kendi yerine geçecek isme dair kapalı zarf ile önerisini sunması bekleniyor.








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