

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya Ticaret Borsası'nda yaptığı konuşmada "Biz teröre teslim olmayacağız. Biz şiddete teslim olmayacağız. Biz bereketli ufuklara hep beraber ele ele yürüyeceğiz" dedi.







Memleketi Konya'da dün Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan 42 tesisin açılış törenine katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün de Konya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Borsa İstanbul ve Borsa Konya arasındaki İşbirliği Anlaşması ve Gong Töreni'ne katıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Konya Valisi Muammer Erol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Talat Ulussever, Borsa İstanbul CEO'su Tuncay Dinç, Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik de katıldı. Törene basın mensuplarının fotoğraf makinası ve kamerası alınmadı.







DAVUTOĞLU'NDAN İKİ MÜJDE







Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşmasına iki müjde vererek başları. Ürün İhtisas Borsası'nın kurulacağını belirten Davutoğlu, şunları söyledi:







"Müjdeyle başlayalım, hayırla devam edelim. Ürün ihtisas borsası en kısa sürede korulacak. Eskiden böyle en kısa süre denildiği zaman 1 yıl mı, 4 yıl mı bilinemezdi. Şimdi biz artık haftalık, aylık, 6 aylık, 1 yıllık programla söz veriyoruz, buradaki işlemlerdeki senetler gibi. Biz onun gereğini yapıyoruz. Dikkat ederseniz son 2 ayda, 3 ay içinde gerçekleştireceğimiz vaatlerin yüzde 75 gerçekleştirdik. Gurur duyuyorum. Bu yılın ilk yarısında gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve ürün ihtisas borsaları devreye girecek. "







TMO FİİLİ DEPOCULUK YAPMAYACAK







Başbakan Davutoğlu, ikinci müjde olarakta artık TMO'nın fiili depoculuk yapmayacağını söyledi. Davutoğlu, "Lisanlı depoculukla ilgili yasal düzenleme sonrasında biraz daha ötesine gideceğiz. TMO fiili depoculuk yapan kurum niteliğinden çıkacak. Devlet fiili depoculuk yapmaktan daha çok regülatör rolüne, düzenleyeceği rolüne geçecek. Aynı Merkez Bankası gibi piyasalardaki rolü gibi sadece ve sadece piyasalardaki fiyat oynaklıklarını kontrol altında tutacak şekilde işlemde bulunacak. Onun dışında fiili depoculuğu tamamıyla özel sektöre devredeceğiz" dedi.







TERÖRLE KAOS ORTAMI OLUŞTURMAK İSTİYORLAR







Terör olaylarına da değinen Başbakan Davutoğlu, "Birileri bizi negatif gündeme mahkum etmek istiyor. Sürdürdükleri propagandalarla Türkiye'nin hep negatif bir gündemle, terörle, bir takım olumsuz gelişmelerle anılmasını arzu ediyorlar.







Dışarıya bu şekilde yansımasını arzu ediyorlar. Bizim bu kısır döngüyü kırmamız lazım. Terör üzerinden Türkiye'de bir kaos havası oluşturmak, kaos havası oluşturarak tekrar teröre destek vermek, bu suretle de bir güvensizlik sarkacı oluşturmak, büyük bir tuzak. Biz bütün bu hamlelerde bu tuzağı da kırıyoruz. Bütün dünyaya sesleniyoruz, Türkiye'de bu hayati mücadele sürerken, aynı zamanda hayat ve ekonomik aktiviteler normal seyrinde değil. Büyük performansla gidiyor. Çok daha ötesinde" dedi.







TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ







Diyabakır'da ve Mardin'de ticaret borsalarının kurulmasını düşündüğünü ifade eden Davutoğlu, "Ben şunu hayal ediyorum. İnşallah Diyarbakır'ımızda da ticaret borsaları konuşulacak. Mardin'imizde de Mezopotamya'nın en büyük ticaret borsasını kuracağız. Mardin'in, Mezopotamya ovasına bakan o gözleri, bütün o Mezopotamya'nın kaynaklarının Mardin'de değerlendirilmesini sağlayacak. Harran ovası, Konya ovası gibi bereket beşeği Harran ovası, böyle piyasaların oluştuğu ve bunun uluslararasına açıldığı yerler olacak. Kars'ta, Ağrı'da, Kafkasya'ya doğru açılan Hazar'la irtibatlandırılan büyük bir ekonomik havza oluşacak. Bizim rüyamız bu. Birileri ülkenin gençlerini dağlarda heba ederken, biz o gençleri böylesine salonlarda dünya ekonomisiyle rebaket eden bir ülkenin öncü güçleri haline getirmek istiyoruz. Birileri barikatların arkasında, çukurların içinde o gençleri heba ederken. Biz o gençlerle barikatlar, çukurlar değil. Büyük şehir imarları gerçekleştirmek ve o gençlerle yeni ufuklara yürümek istiyoruz. İşte bugün bu törenlerin buralarda yapılıyor olması bu bakımdan da önemli. Hem güzel bir örnek oluşturması açısından hem de Türkiye'yi olumsuz gündemin kıskacına sokmak isteyenlerin en güzel cevap olması bakımından. Biz burada haykırıyoruz aslında siz ne yaparsanız yapın bu topraklar bereketli bir ülkenin toprakları olmaya devam edecek. Siz ne yaparsınız yapın şiddete karşı, teröre karşı biz bereketi, hikmeti, irfanı seslendireceğiz. Siz ne yaparsanız yapın sizin ağababalarınız sizin piyon gibi kullanarak ne planlar yaparsa yapsınlar. Bu ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi aynı büyük istikametine yürüyecek. O büyük istikamet bir gün Selçuklu başkentini Osmanlı başkentiyle birleştirmişse, Mardin'in borsasını da bir gün İstanbul ile birleştirecek. Peygamberler şehri Diyarbakır'ı da dünya ticaret borsalarıyla birleştirecek. Biz teröre teslim olmalacağız. Biz şiddete teslim olmayacağız. Biz bereketli ufuklara hep beraber ele ele yürüyeceğiz" diye konuştu.