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DAVUTOĞLU - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI!


DAVUTOĞLU - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI!
Tarih : 04 Ocak 2016, 15:55
Puan Ver : Davutoğlu - Bahçeli Görüşmesi Başladı!(10/10)10


Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerekleşen görüşme, saat 14.08'de başladı.


 


Davutoğlu'na görüşmede, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı eşlik ediyor.


 


Görüşmeye, Bahçeli ile MHP genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Oktay Öztürk, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural katılıyor.


 


Bahçeli, Davutoğlu ve beraberindekileri makamının girişinde kapıda karşıladı. Davutoğlu ve Bahçeli, foto muhabirlerine poz verdi.


 


Basın mensupları görüşmeye yoğun ilgi gösteriyor.







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