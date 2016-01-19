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DAVUTOĞLU, ANAYASA KOMİSYONU'NDA YER ALACAK AK PARTİLİLERİ AÇIKLADI


DAVUTOĞLU, ANAYASA KOMİSYONU'NDA YER ALACAK AK PARTİLİLERİ AÇIKLADI
Tarih : 19 Ocak 2016, 12:29
Puan Ver : Davutoğlu, Anayasa Komisyonu'nda Yer Alacak Ak Partilileri Açıkladı(6/10)6


Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları için oluşturulacak komisyonda yer alacak isimleri açıkladı. Buna göre Ahmet İyman, Cemil Çiçek ve Abdülhamit Gül AK Parti'nin Anayasa Komisyonu'nda yer alacak isimler oldu.



Başbakan Ahmet Davutoğlu, Londra'da bir basın açıklaması düzenleyerek, katıldığı davetler ve programı hakkında bilgi verdi. Başbakan Davutoğlu şunları söyledi:



"Cameron'la görüşme gerçekleştirdik. Ortak çalışmalarla ilgili konuştuk, ticari hacmi arttırma konusunda konuştuk.



Bölgesel konularda görüştük. Madaya'dan bahsettik. Sayın Cameron Suriye ile ilgili toplantıya davet etti. Suriye ile ilgili her toplantıda Türkiye'nin olmlası gerektiğini söyledi. Ben de onu İstanbul'da gerçekleşecek Dünya İnsani Zirvesine çağırdım. O da geleceğini ifade etti.



Akşam ise Türk ve İngiliz işadamlarının bulunduğu bir akşam yemeğinde bir araya geldik. Şimdi bir toplantımız daha var daha sonra İsviçre'ye uçacağız.



Terör örgütünün temmuz ayında DHKP-C VE DEAŞ ile ortak saldırısı sonucunda bir operasyon başlattık. Operasyonun tamamlandığı ilçelerde rehabilitasyon konusunda bir perspektif çalışması yaptık. Silopi'deki bütün çukurlar kaldırıldı, hendekler kaldırıldı.



Silopi'de yeni bir güvenlik yapılanmasına gideceğiz. Bu çalışmaların dışında zarar gören tüm tarihi eserler pırıl pırıl yapılacak, hepsi restore edilecek. Eğitim normale dönecek.



Duvarları delerek bağlantılandırılmış evler var bütün bunlar hak sahiplerine en iyi ev imkanı sağlayacak yeni bir çalışma yürütülecek.



Bu oradaki halkımıza en iyi barınak imkanı sağlayacak şekle dönüştürülecek. Ekonomi tekrar canlanacak. Ege'de Akdeniz'de nasıl hayat şartları varsa bu şehirlerimizde aynı koşullar sağlanacak.



Cizre ve Yüksekova'ya il statüsü verilmesi söz konusu değil.



YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI



AK Parti'nin uzlaşma komisyonu üyeleri Ahmet İyman, Cemil Çiçek ve Abdülhamit Gül olacak. Gül MYK'da genel sekreterimiz. Bu şekilde bir kompozisyon düşündük. Ak Parti olarak netice odaklı olarak çalışmaların yürümesi için çaba sarfedeceğiz.



Yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde olumlu bir tabloyla karşılaştım. Türkiye'ye bir güven, reformların olacağına dair bir beklenti ve son seçimlerle ilgili bir memnuniyet gördüm.



Geçtiğimiz hafta İstanbul Avrupa'nın en çok yolcu alan havalimanı oldu. Bu artan ekonomik aktiviteden hepsi yer almak istiyor. Gelişen ekonomilerin, sıkıntıya girdiği dönemde Türkiye en çok yatırımı çekecek."








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