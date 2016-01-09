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DAVUTOĞLU: 3'ÜNCÜ KÖPRÜYÜ BU YAZ AÇACAĞIZ


DAVUTOĞLU: 3'ÜNCÜ KÖPRÜYÜ BU YAZ AÇACAĞIZ
Tarih : 09 Ocak 2016, 10:10
Puan Ver : Davutoğlu: 3'üncü Köprüyü Bu Yaz Açacağız(8/10)9


BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarını kapsayan projenin yüzde 88'inin gerçekleştiğini belirterek, “Dolayısıyla bağlantı yollarıyla köprünün birlikte bu yaz içinde açılmasına, karar verdik. Köprü ve bağlantı yolları birlikte inşallah bu yaz içinde İstanbulumuza, ülkemize kazandırılacak” dedi.



HIZLI TAMAMLANDI



Davutoğlu, 3'üncü Köprü inşaatını havadan helikopterle inceledikten sonra Garipçe'de bulunan şantiyeye geldi. Yetkililerden bilgi alan Başbakan Davutoğlu daha sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve diğer ilgililerle birlikte köprü ayakları önünde basına açıklamalarda bulundu. Köprünün dünyada köprü mimarisi açısından ilk niteliği taşıdığına değinen Davutoğlu, şunları söyledi: “O anlamda da sadece ülkemize ve İstanbulumuza değil, dünyada bu yönde yapılan çalışmalara da bir katkı mahiyetinde. Dünyanın en geniş asma köprüsü, 59 metre genişlik, 322 metre kule yüksekliği ile dünyada genişlik ve kule yüksekliği bağlamında dünya birincisi bir köprü. Bu iki kombinasyonu bir araya getiren de yegane köprü. Gerçekleşmesi anlamında da 2.5 yıl gibi benzer örneklerde görülmeyen bir hızla gerçekleşti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na, emeği geçen bütün bakanlara, teknik yetkililere, müteahhit firmaya teşekkür ederim.”








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