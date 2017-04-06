DAVUT GÜLOĞLU'NUN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun hakaret davası açtığı şarkıcı Davut Güloğlu'nun avukatı, reddi hakim talebinin kabul edilmediğini gerekçe göstererek davadan çekildi.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun hakaret davası açtığı şarkıcı Davut Güloğlu'nun avukatı, reddi hakim talebinin kabul edilmediğini gerekçe göstererek davadan çekildi. Mahkemece uzlaşma bürosuna gönderilen dava dosyasında, tarafların uzlaşamadıkları belirlendi.
kaynak:milliyet
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