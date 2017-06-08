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davulcuların kanlı çatışması: 1 ölü 2 yaralı

DAVULCULARIN KANLI ÇATIŞMASI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Diyarbakır'da, Ramazan davulcularının yer kavgası kanlı bitti. Sahur vaktinde silah ile çatışan davulculardan Serdar Parlak hayatını kaybederken, 2 davulcu da yaralandı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 09:09
Puan Ver : Davulcuların Kanlı Çatışması: 1 Ölü 2 Yaralı(6/10)5


Olay ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında davulcularında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 132'nci sokakta dün gece sahur vakti silah sesleri yükseldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Ramazan davulculuğu Serdar Parlak arabasını park ettiği sırada bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Parlak'ın da karşılık vermesi sonucu grupla kısa süreli çatışma çıktı.



 



kaynak:milliyet








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