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David Villa, 3 Yıl Sonra İspanya Milli Takımı'nda Forma Giyecek

DAVİD VİLLA, 3 YIL SONRA İSPANYA MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYECEK

Amerika Major Lig'de forma giyen İspanyol golcü David Villa, üç yıl sonra Milli Takım'a çağrıldı. 35 yaşındaki futbolcu, İtalya ve Liechtenstein maçında mücadele edecek.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 18:00
Puan Ver : David Villa, 3 Yıl Sonra İspanya Milli Takımı'nda Forma Giyecek(8/10)4

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden İspanya Milli Takımı'nda David Villa, uzun bir aranın ardından milli takıma döndü.

3 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

İspanya'nın teknik direktörü Julen Lopetegui tarafından belirlenen 26 kişilik aday kadroda en çok dikkati çeken isim, en son 3 yıl önce milli takıma çağrılan David Villa oldu.

ABD'nin New York City takımında forma giyen 35 yaşındaki forvet oyuncusu, milli takımının İtalya ve Liechtenstein ile yapacağı maçlarda görev verilmesi halinde forma giyecek. Villa, son olarak 23 Haziran 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Avustralya'ya karşı milli formayı giymişti.

COSTA LİSTE DIŞI KALDI

Lopetegui, İtalya temsilcisi Milan'da mücadele eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Suso Fernandez'i ilk defa milli takıma çağırırken, Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa'ya ise kadroda yer vermedi.

Elemelerde G Grubu'nda averajla lider konumda bulunan İspanya, 2 Eylül'de Santiago Bernabeu Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak. İspanya, 5 Eylül'de ise deplasmanda Liechtenstein'la mücadele edecek.

İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: David De Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho Fernandez (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Nacho Monreal (Arsenal), Jordi Alba (Barcelona), Marc Bartra (Borussia Dortmund)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), Andres Iniesta (Barcelona), Isco (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Marco Asensio (Real Madrid), Saul Niguez (Atletico Madrid), Suso Fernandez (Milan)

Forvet: Pedro Rodriguez (Chelsea), Gerard Deulofeu (Barcelona), Vitolo (Las Palmas), Alvaro Morata (Chelsea), Iago Aspas (Celta Vigo), David Villa (New York City)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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