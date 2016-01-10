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David Texeira Sivasspor'da

DAVİD TEXEİRA SİVASSPOR'DA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor, Uruguaylı forvet David Texeira ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 10 Ocak 2016, 18:59
Puan Ver : David Texeira Sivasspor'da(4.2/10)5


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor, Uruguaylı forvet David Texeira ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip son olarak Amerika Major Ligi takımlarından Dallas'ta forma giyen 24 yaşındaki Uruguaylı forvet David Texeira ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kariyerine 2009 yılında Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başlayan Texeira burada oynadığı 22 maçta 6 gol kaydetti. Buradaki başarılı performansının ardından dikkatli üzerine çeken genç oyuncu daha sonra Hollanda'nın Groningen takımına transfer oldu. 3 sezon burada 65 maçta forma giydi.








Etiketler: David  Texeira  Sivasspor  Da    haber

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