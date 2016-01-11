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david bowie hayatını kaybetti

DAVİD BOWİE HAYATINI KAYBETTİ

Rock müziğin efsane ismi David Bowie, 69 yaşında kansere yenik düştü

Tarih : 11 Ocak 2016, 09:47
Puan Ver : David Bowie Hayatını Kaybetti(6/10)5


Yaklaşık 1.5 yıldır kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı David Bowie hayatını kaybetti. Son aylarda sağlık sorunları nedeniyle kamuoyunda fazla görünmeyen İngiliz şarkıcının hayatını kaybettiğini doğrulayan sözcüsü, "Ailesinin yanında, huzur içinde öldü" dedi. Bowie'nin son albümü "Blackstar", doğumgünü olan 8 Ocak'ta piyasaya çıkmıştı.








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