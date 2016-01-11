DAVİD BOWİE HAYATINI KAYBETTİ
Rock müziğin efsane ismi David Bowie, 69 yaşında kansere yenik düştü
Yaklaşık 1.5 yıldır kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı David Bowie hayatını kaybetti. Son aylarda sağlık sorunları nedeniyle kamuoyunda fazla görünmeyen İngiliz şarkıcının hayatını kaybettiğini doğrulayan sözcüsü, "Ailesinin yanında, huzur içinde öldü" dedi. Bowie'nin son albümü "Blackstar", doğumgünü olan 8 Ocak'ta piyasaya çıkmıştı.
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