

Dünyanın en popüler eski futbolcularından biri olan David Beckham, sinemada boy gösterecek.







İngiliz futbolunun efsanesi Beckham, Türkiye'de 12 Mayıs 2017'de gösterime girecek olan Kral Arthur filminde rol alacak. Filminden ilk görüntüsü de paylaşıldı.







Beckham, yapılan usta makyaj sayesinde tanınmaz halde görünüyor. Beckham'ın yüzünde yara izleri ve sararmış dişleri dikkat çekti.











kaynak:cumhuriyet