DAVETLİLERİN 40 METRELİK DÜĞÜN TAKISI, YENİ EVLENEN ÇİFTİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Kastamonu'da bir düğünde çiftin arkadaşları tarafından toplu iğne ile birleştirerek yaklaşık 40 metre uzunluğunda paralardan oluşan takı, görenleri şaşkına çevirdi.
Kastamonu'da yeni evlenen çift, takı kuyruğuna giren arkadaşlarını görünce şaşkına döndü. Toplu iğneyle birleştirdikleri paraları 40 metre uzatan gençler, düğün alanında bir hayli renkli görüntüler oluşturdu.
40 METRE UZUNLUĞUNDA TAKI
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Yerneli Köyünde ikamet eden Şerife-Emrah Delen çiftinin düğünde ilginç bir takı olayı yaşandı. Çifttin arkadaşları tarafından toplu iğne yardımıyla birleştirilen paralar yaklaşık 40 metre uzunluğuna ulaştı. Düğünde takı merasimine geçildiği esnada çiftin arkadaşları, 40 metre uzunluğundaki para takısını çifte takmak istedi. Görenleri adeta şaşkına çeviren takıda gelin ve damat zor anlar yaşadı.
PARALAR, ÇİFTİN ETRAFINDA DÖNDÜRÜLDÜ
Uzun kuyruk oluşturarak çifttin arkadaşları tarafından salona getirilen para takısı, gelin ile damada takılmak istendi. Fakat para takısının çok uzun olması nedeniyle paralar çiftin etrafında döndürüldü. Para takısının arasında kalan çift, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Salonda büyük alkış alan bu ilginç görüntü sonrası damat ve gelin, paraların arasında kayboldu. Takı merasiminin ardından damada ayrıca ayvalardan oluşan takıda boynuna asıldı.
Takı merasiminin ardından düğüne katılanlarla çiftin arkadaşları, çifte telli oynayarak bu mutlu günlerine kutladılar.
Kastamonu'daki ilginç düğünden kareler:
Kaynak: haberinburada
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