DAVADAN BERAAT ETTİĞİNİ DUYUNCA KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ
Eskişehir'de, sigara kaçakçılığı nedeniyle tutuksuz yargılandığı davada beraat edince heyecandan fenalaşarak yere yığılan 55 yaşındaki sanık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sigara kaçakçılığı suçundan yargılan ve Tepebaşı Belediyesinde şoför olarak görev yapan Ferruh Barut (55), beraat etti. Karar sonrası heyecanlanan Barut, avukatı tarafından rahatlaması için adliyenin kantinine indirildi. Barut, burada fenalaşarak aniden yere yığıldı.
15 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kalbi duran Barut'u yaşama döndürmek yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaptı.
Ambulans ile Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Barut, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KAÇAKÇILIKTAN YARGILANIYORDU
Ferruh Barut (55), geçen yıl yapılan bir operasyonda, evinde 179 paket kaçak sigara bulunduğu için gözaltına alınmıştı. Barut, çıkarıldığı mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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