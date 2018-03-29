Silahla Sahaya Giren Başkana Ağır Fatura Çıktı
Denizlili Besteci, Çiftlik Bank İçin Şarkı Yazdı! İşte Sözleri
Başbakan, Büyüme Oranı Değerlendirdi: Dünyada Birinciyiz
Davadan Beraat Ettiğini Duyunca Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Janssen, İngiliz Taraftarları 3'e Böldü
Amanoslar'da Öldürülen İki Terörist, Arananlar Listesindeydi
68 Kişinin Öldüğü Katliamdan Detay: Mahkumlar Kendilerini Ateşe Vermiş
Kuzey Kore Liderinin Çin Ziyareti İçin Kullandığı Gizemli Treninin İçinden İlk Fotoğraflar
Uzay İstasyonu Dünya'ya Yaklaşıyor! Korunmak İçin Uyarılar Yayınlandı
Abd İzin Verdi! 11 Eylül Mağdurları Suudi Arabistan'a Dava Açabilecek
Serviste Havasızlıktan Ölen Alperen'in Ablası Tübitak Ödülü Kazandı
Kendi Yatağında Yarı Çıplak Yakaladığı Eşinin Sevgilisini Doğradı
Veliaht Prens İmaj Değiştirdi, Takım Elbisesiyle Kahve İçmeye Gitti
İngiltere'de Süresiz Oturma Hakkının Kaldırmasına Neden Olan Aile: Bize Linç Kampanyası Başlattılar
Çiftlik Bank Soruşturmasında Yeni Gelişme: 3 Şirkete Kayyum Atandı
İngiltere Ve Rusya Arasında Suikast Krizi Büyüyor! 700 Zengin Rus Mercek Altına Alınacak
Teröristlerin Beton Fabrikası Bulundu! Tünel Ve Mevzi Yapılıyordu
121 Yıllık Keşif! İstanbul'un Göbeğinde 19 Şehit Mezarı Bulundu
Maltepe'nin 100 Yıllık Fotoğrafları, Avusturya'da Ortaya Çıktı
İnsani Yardım İçin Hatay'a Yeni Bir Gümrük Kapısı Açılıyor

Davadan beraat ettiğini duyunca kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

DAVADAN BERAAT ETTİĞİNİ DUYUNCA KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir'de, sigara kaçakçılığı nedeniyle tutuksuz yargılandığı davada beraat edince heyecandan fenalaşarak yere yığılan 55 yaşındaki sanık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 29 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Davadan Beraat Ettiğini Duyunca Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti(9/10)5

Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sigara kaçakçılığı suçundan yargılan ve Tepebaşı Belediyesinde şoför olarak görev yapan Ferruh Barut (55), beraat etti. Karar sonrası heyecanlanan Barut, avukatı tarafından rahatlaması için adliyenin kantinine indirildi. Barut, burada fenalaşarak aniden yere yığıldı.

15 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kalbi duran Barut'u yaşama döndürmek yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaptı.

Ambulans ile Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Barut, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAÇAKÇILIKTAN YARGILANIYORDU

Ferruh Barut (55), geçen yıl yapılan bir operasyonda, evinde 179 paket kaçak sigara bulunduğu için gözaltına alınmıştı. Barut, çıkarıldığı mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Davadan  Beraat  Ettiğini  Duyunca  Kalp  Krizi  Geçirip  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER