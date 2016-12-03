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datça'da 4.2 şiddetinde deprem

DATÇA'DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

MUĞLA ve çevresi Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Tarih : 03 Aralık 2016, 13:53
Puan Ver : Datça'da 4.2 Şiddetinde Deprem(9/10)7


MUĞLA ve çevresi Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.



AFAD'ın merkez üssünü Ege Denizi'nin Datça İlçesi açıkları olan saptadığı deprem saat 11.35'te meydana geldi. Deniz tabanının 26 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başta Ratça ilçesi olmak üzere Muğla ve çevresinde hissedildi. Datça ilçe merkezi ve kıyıdaki yerleşim yerlerinde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle halk kısa süreli paniğe kapıldı. Deprem can kaybı ve hasara yol açmadı.



 



kaynak:haberler








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