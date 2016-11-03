

Dassault Systèmes, mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) sektörlerine özel “Design for Fabrication” endüstri çözümü deneyimini pazara sundu.



Mimarlar, mühendisler, yükleniciler, imalatçılar ve inşaat ürünleri üreticileri artık, atıkları ve yeniden işlemeleri azaltan üretim bölümü sayesinde konseptten imalata kadar, kamusal ve yapı projeleri için bulutta dijital bir işbirliği ortamına erişebilecekler.



Her bir mimarlık, mühendislik ve inşaat projesi; tasarımcılar, imalatçılar ve kendi yapı bilgileri modelleme (BIM) çözümlerini kullanan yüklenicilerden oluşan ekipleri bir araya getiriyor. Başlangıçtaki tasarım modelinde oluşturulan detaylı bilgiler, bir imalatçının ihtiyaçlarını yansıtmayabiliyor. Bölük pörçük bu çözümler ve veri sürekliliğinin olmaması, projede gecikmelere ve gereksiz mühendislik çalışmaları, verimsiz malzeme kullanımı, boşa harcanan emek ve tekrar edilen çalışmalar nedeniyle yüzde 25'in üzerinde seviyelerde inşaat atıklarına yol açabiliyor.



Dassault Systèmes'in 3DEXPERIENCE platformuna dayanan “Desgn for Fabrication” endüstri çözümü deneyimi; köprüler, tüneller, endüstriyel binalar, yüksek katlı binalar, beton ve çelik çerçeveler, prekast beton ve bina cephelerinin yanı sıra tek kişilik kullanımdan kampüse ve şehir altyapılarına kadar her ölçekteki yapı sistemi elemanları da dahil olmak üzere herhangi bir bina, yapı veya yapı elemanının imalatı ile tasarımı için işbirliğine dayalı uçtan uca bir BIM sağlıyor.



Bu çözüm sayesinde tasarım ve üretim ekipleri, proje verilerine 3D modeli kapsamında eşzamanlı ve gerçek zamanlı erişim sağlayabiliyor. Bu ekipler, aynı tasarım modelleri ile çalışabiliyor ve daha bilinçli tasarımlar oluşturmak, daha sonra yapılması gereken tekrar çalışmalarını azaltmak ve proje maliyetleri ve zaman çizelgelerini daha doğru tahmin edebilmek için tedarik zincirindeki uzmanların fikirlerinden faydalanabiliyor.



Özellikle, “Design for Fabrication” aşağıdakiler de dahil olmak üzere AEC sektörlerinin çok sayıdaki iş zorluklarına çözüm getiriyor:







Her şeyi tasarlayabilirsiniz : Herhangi bir bina, yapı, yapı elemanı veya nesne için konsept düzeyinden bağlantı elemanlarına kadar, bulut ölçeklenebilirliği ile birlikte kapsamlı tasarım ve simülasyon yetenekleri.









Müşterilerinizi memnun etmek için yüksek performanslı binalar inşa edebilirsiniz: Zamandan tasarruf edin, çıkmazları azaltın, gereksinimleri doğrulayın ve kullanım ömrü işletme maliyetlerini düşürün.









İmalat ve montaj için tasarım: Modelleri genişleterek proje kontrolünü elinize alın ve israfları azaltın. Verimliliği artırmak ve tekrarlı tasarım ile proje değerini optimize etmek amacıyla bütünleştirici, parametrik, ilişkisel ve sayısal modelleme yöntemlerini kullanın.









İşbirliğini artırın: Gerçeğin tek bir 3D versiyonu ile veri merkezli bir işbirliği ortamı kullanarak proje geliştirmede çoklu BIM yaklaşımı. “Aynı sayfa” yazma araçları, tüm tedarik zincirini koordine edebilmek amacıyla oldukça büyük miktarlardaki verileri ölçeklendirebilir.











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