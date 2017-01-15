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Dassault SystèMes Ve Htc Sanal Gerçeklik İşbirliği
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dassault systèmes ve htc sanal gerçeklik işbirliği

DASSAULT SYSTèMES VE HTC SANAL GERÇEKLİK İŞBİRLİĞİ

3DEXPERIENCE Platform'da HTC Vive Business Edition ile İşbirliği Ürün Geliştirme Sürecinin Her Evresinde Bütünsel Ürün Doğrulama, Sanal Gerçeklik ve Tasarımın Gücünden Faydalanmanızı Sağlıyor.

Tarih : 15 Ocak 2017, 09:22
Puan Ver : Dassault SystèMes Ve Htc Sanal Gerçeklik İşbirliği(7/10)4


3DEXPERIENCE şirketi Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE platform kullanıcılarının artık ürün tasarımlarını, tasarım sürecinin her aşamasında, HTC Vive Business Edition sanal gerçeklik sistemi yardımı ile görüntüleme, inceleme ve doğrulama imkanına kavuştuklarını duyurdu. Bu sayede cazip müşteri deneyimlerini daha hızlı şekilde ortaya çıkarma ve mükemmelleştirme imkanı doğuyor.



Endüstriyel tasarımcılar, makina mühendisleri, pazarlama departmanları, proje yöneticileri, üretim planlamacılar ve tüm sektörlerde karar alan birimler de dahil olmak üzere 3DEXPERIENCE platform kullanıcıları; plug-and-play özelliğine sahip HTC Vive Business Edition başlığını kullanarak, masaüstü bilgisayarlarında doğal navigasyon ve stereoskopik sanal gerçeklik ortamında çalışabilirler. Kullanıcı, sanal modelleri proje geliştirme aşamasında 3DEXPERIENCE platformunda bu şekilde görüntüleyerek, sadece bilgisayar ekranı kullanarak yaklayamayacağı bir derinlik ve boyut hissi deneyimler; tasarımı incelerken objenin derinlik, katılık ve dizaynı konusunda daha fazla detaya ulaşır.



Sanal gerçeklik artık sadece tüketici ürünleri alanında kullanılmıyor



Dassault Systèmes'in Hi-Tech'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olivier Ribet, konu hakkında şöyle konuştu; “Sanal gerçeklik artık sadece tüketici ürünleri alanında kullanılmıyor; geldiğimiz noktada iş hayatında daha sağlıklı kararlar almaya yardımcı bir unsur olarak kendini ispat etmekte. 3DEXPERIENCE plaformunda sunduğumuz endüstriyel çözümlerle bütünselleşen sanal gerçeklik, yaratıcılığın sınırlarını zorlamayabilmek için yeni ve doğal bir yol sunuyor. Tasarımcılar ve mühendisler ürünün estetik özellikleri ve teknik gerekliliklerini buluştururken, pazarlamacılar da kullanıcı deneyimini şekillendirerek bireylere duygusal yönden dokunabiliyorlar.”



HTC Sanal Gerçeklik Kurumsal Uygulamalar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hervé Fontaine ise şu yorumu yaptı; “Vive Business Edition sayesinde Dassault Systèmes müşterileri sanal gerçeklik çözümlerini geniş kapsamlı ve aynı zamanda düşük maliyetle kullanma imkanına kavuşuyor. Vive'e özgü lazer takip sistemi ile elde ettiğimiz bir milimetreden daha yüksek hassasiyet ve çok düşük gecikme süreleri sayesinde Dassault Systèmes' CATIA uygulamalarına mükemmel bir uyum sunuyoruz. Kullanıcılar tasarımlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak denetleme imkanı buluyorlar.”



3DEXPERIENCE Platform'unda HTC Vive Business Edition ile desteklenen sanal gerçeklik; Dassault Systèmes ve HTC arasındaki işbirliğini güçlendirerek sanal gerçekliğin kurumsal alandaki kullanımını hızlandırıyor. Nisan 2016'da bu iki kurum, kurumsal ve kamusal alanda kullanılabilecek HTC Vive ve 3DEXPERIENCE uygulamalarını uluslararası etkinliklerde tanıtacaklarını açıklamışlardı.








Etiketler: Dassault  SystèMes  Ve  Htc  Sanal  Gerçeklik  İşbirliği    haber

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