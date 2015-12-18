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darüşşafaka-maccabi maçında büyük skandal!

DARÜŞŞAFAKA-MACCABİ MAÇINDA BÜYÜK SKANDAL!

THY Avrupa Ligi'nde TOP 16'ya kalabilmesi için Darüşşafaka Doğuş'u 11 sayı farkla yenmesi gereken Maccabi Fox, bu hedefe ulaşamayacağını anlayınca, maçı uzatmaya çalıştı ve son 1.5 dakikada eline geçen hücum fırsatlarını bilerek kullanmadı.

Tarih : 18 Aralık 2015, 10:07
Puan Ver : Darüşşafaka-Maccabi Maçında Büyük Skandal!(5/10)4


THY Avrupa Ligi'nde TOP 16'ya kalabilmesi için Darüşşafaka Doğuş'u 11 sayı farkla yenmesi gereken Maccabi Fox, bu hedefe ulaşamayacağını anlayınca, maçı uzatmaya çalıştı ve son 1.5 dakikada eline geçen hücum fırsatlarını bilerek kullanmadı. Daçka da rakibinin bu uyanıklığı üzerine savunma yapmama kararı aldı. Maçı uzatamayacağını anlayan İsrail ekibi, daha sonraki hücumları kullandı ve salondan 70-66 galip ayrıldı.



THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka Doğuş, dün akşam İstanbul'da karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Fox'a 70-66 yenilmesine rağmen, TOP 16'ya kalmayı başardı.



Basketfaul'un haberine göre, Volkswagen Arena'daki karşılaşma, basketbol tarihinin en ilginç maçlarından birine sahne oldu.



Turu geçmesi için en az 11 farkla galip gelmesi gereken Maccabi, bitime 1.5 dakika kala bu skora erişemeyeceğini anlayınca, maçı uzatmaya götürmek istedi.








Etiketler: Darüşşafaka-Maccabi  Maçında  Büyük  Skandal    haber

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