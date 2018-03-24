EuroCup'ta Darüşşafaka, 76-74 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Bayern Münih'i 87-83 mağlup ederek finale yükseldi.

ULEB Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Darüşşafaka, Bayern Münih'i 87-83 yenip seride durumu 2-0'a getirdi ve finale çıktı.

İKİ MAÇTAN DA GALİBİYETLE AYRILDI

İlk maçı 2 sayı farkla 76-74 kazanan Darüşşafaka Basketbol, rövanş karşılaşmasında daScottie Wilbekın önderliğinde rakibini 83-87 mağlup etti ve 7Days EuroCup'ta finale yükselen taraf oldu.

WİLBEKIN EUROCUP SAYI REKORUNU KIRDI

Scottie Wilbekın 10 üçlük attığı karşılaşmada maçı 41 sayı ile tamamladı ve Eurocup'ta sayı rekoru kırdı.

Kaynak: haberinburada