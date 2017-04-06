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darüşşafaka doğuş'un tarihi maçı

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ'UN TARİHİ MAÇI

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi son hafta maçında yarın Kızılyıldız MTS'yi yenerek, tarihinde ilk kez play-off'a kalmayı hedefliyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:26
Puan Ver : Darüşşafaka Doğuş'un Tarihi Maçı(9/10)11


Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı ile karşılaşacak.



Haftaya Kızılyıldız MTS'nin 1 galibiyet gerisinde 9. sırada giren Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerek tarihinde ilk kez play-off'a kalmayı hedefliyor.



Yeşil-siyahlılar, ligde geride kalan 29 haftada aldığı 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada bulunurken, Kızılyıldız MTS 16 galibiyet ile 8. sırada yer alıyor.



Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerse rakibine ikili averajda üstünlük sağlayacağı için tarihinde ilk kez play-off'a kalacak.



 



kaynak:sabah








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