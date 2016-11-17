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darüşşafaka doğuş'tan dev galibiyet

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ'TAN DEV GALİBİYET

Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague'nin yedinci haftasında Abid İpekçi Spor Salonu'nda geçen yılın şampiyonu CSKA Moskova'yı özellikle ilk üç çeyreğini çok üstün oynadığı maçta 91-83 mağlup etti.

Tarih : 17 Kasım 2016, 10:46
Puan Ver : Darüşşafaka Doğuş'tan Dev Galibiyet(5/10)3


 Daçka maça Wanamaker, Wilbekin, Anderson, Clyburn, Semih ilk 5'iyle başladı. Semih'in maça her iki pota altında iyi başlamasıyla 10-0 öne fırlayan Darüşşafaka Doğuş'ta bu dakikadan sonra sahneye Amerikalı forvet James Anderson çıktı. Anderson bu çeyrekte 3'te 3 üçlük isabetiyle 13 sayı üretirken Daçka da farkı 16 sayıya kadar çıkardı (30-14) ve ilk 10 dakikayı da 30-18 önde kapadı.



İkinci çeyrekte CSKA Teodosic ve Hines'la skora geri dönmeye çalışsa da Daçka'da Wanamaker devreye girdi ve hem attığı hem de attırdığı sayılarla 17. dakikada farkın 18'e çıkmasını sağladı: 43-25. Bu noktada Daçka hücumlardan üst üste boş dönünce CSKA 12-2'lik bir seriyle buna yanıt verdi ve farkı 8'e kadar çekti: 45-37. Çeyrek sonunda son sözü Wilbekin söyledi ve Darüşşafaka Doğuş soyunma odasına 12 sayılık üstünlükle gitti: 49-37



İKİNCİ YARIDA



Daçka ikinci yarıya da Anderson ve Wanamaker'la iyi başladı ve 22. dakikayı 53-37 önde geçti. Ancak Semih Erden çok çabuk 4 faule ulaşması boyalı alan savunmasını aksattı ve bundan faydalanan CSKA üst üste turnikelerle 11-2'lik bir seri buldu ve farkı 7'ye kadar indirdi: 55-48. Bundan sonra devreye giren isim Moerman oldu. Fransız forvetin 7 sayısına Wilbekin de katkıda bulununca Darüşşafaka Doğuş bu çeyreği de 16 sayı farkla önde bitirdi: 73-57.

Son çeyreğe CSKA üç çabuk 3'lükle girdi ve iki dakikada farkı tek hanelere çekti: 73-66. Daçka potaya gitmekte zorlanır ve üst üste top kayıpları yaparken konuk takım hem içeriden hem dışarıdan skor buluğ 2 dakika 53 saniye kala farkı 4'e kadar indirdi: 83-79. Son 2 dakika büyük bir mücadele oldu. Daçka rakibine oranla daha soğuk kanlı kalıp serbest atışları da sayıya çevirince maçı da 91-83 kazandı.



 



kaynak:haberler








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