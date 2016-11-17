

Daçka maça Wanamaker, Wilbekin, Anderson, Clyburn, Semih ilk 5'iyle başladı. Semih'in maça her iki pota altında iyi başlamasıyla 10-0 öne fırlayan Darüşşafaka Doğuş'ta bu dakikadan sonra sahneye Amerikalı forvet James Anderson çıktı. Anderson bu çeyrekte 3'te 3 üçlük isabetiyle 13 sayı üretirken Daçka da farkı 16 sayıya kadar çıkardı (30-14) ve ilk 10 dakikayı da 30-18 önde kapadı.







İkinci çeyrekte CSKA Teodosic ve Hines'la skora geri dönmeye çalışsa da Daçka'da Wanamaker devreye girdi ve hem attığı hem de attırdığı sayılarla 17. dakikada farkın 18'e çıkmasını sağladı: 43-25. Bu noktada Daçka hücumlardan üst üste boş dönünce CSKA 12-2'lik bir seriyle buna yanıt verdi ve farkı 8'e kadar çekti: 45-37. Çeyrek sonunda son sözü Wilbekin söyledi ve Darüşşafaka Doğuş soyunma odasına 12 sayılık üstünlükle gitti: 49-37







İKİNCİ YARIDA







Daçka ikinci yarıya da Anderson ve Wanamaker'la iyi başladı ve 22. dakikayı 53-37 önde geçti. Ancak Semih Erden çok çabuk 4 faule ulaşması boyalı alan savunmasını aksattı ve bundan faydalanan CSKA üst üste turnikelerle 11-2'lik bir seri buldu ve farkı 7'ye kadar indirdi: 55-48. Bundan sonra devreye giren isim Moerman oldu. Fransız forvetin 7 sayısına Wilbekin de katkıda bulununca Darüşşafaka Doğuş bu çeyreği de 16 sayı farkla önde bitirdi: 73-57.



Son çeyreğe CSKA üç çabuk 3'lükle girdi ve iki dakikada farkı tek hanelere çekti: 73-66. Daçka potaya gitmekte zorlanır ve üst üste top kayıpları yaparken konuk takım hem içeriden hem dışarıdan skor buluğ 2 dakika 53 saniye kala farkı 4'e kadar indirdi: 83-79. Son 2 dakika büyük bir mücadele oldu. Daçka rakibine oranla daha soğuk kanlı kalıp serbest atışları da sayıya çevirince maçı da 91-83 kazandı.







kaynak:haberler